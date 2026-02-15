La Expo Rural de Bariloche tiene a sus grandes campeones

La expo Rural de Bariloche coronó a sus grandes campeones ovinos. Foto: Marcelo Martinez

La 39° edición de la Exposición Rural de Bariloche, en su octavo año en el predio ferial camino al aeropuerto, coronó a sus grandes campeones ovinos.

La cabaña Río Pico se quedó con el Campeón supremo- gran campeón merino astado; el gran campeón media lana y la primera mención poll merino.

En tanto, la cabaña Compañía de Tierras obtuvo el gran campeón carnero y gran campeón borrego media lana.

Desfile de campeones en la Rural de Bariloche, este domingo. Foto: Marcelo Martinez

La Estancia San Ramón el gran campeón poll merino y la cabaña Mi Gaucho se alzó con el campeón poll merino borrego media lana.

La cabaña Canessa Susana logró el segundo premio a la mejor cabeza macho -carnero 4 dientes-.

Cómo siguen las exposiciones rurales ovinas

En Maquinchao, del jueves 19 al sábado 21 de febrero, se realizará la 16ª Exposición Ganadera de la Región Sur, organizada por la Sociedad Rural local. La muestra incluirá el ingreso y admisión de animales, juras y el tradicional remate, consolidándose como un espacio clave para la actividad ganadera.