El trabajo del campo se muestra en la Expo Rural 2026 Bariloche

La oferta gastronómica es amplia, pero el asado es la estrella del evento. (foto Alfredo Leiva)

La Expo Rural 2026 abrió ayer sus puertas en Bariloche para mostrar parte del trabajo, que se desarrolla todos los días en los campos de la Patagonia.

El evento ofrece un amplio menú de actividades para toda la familia. “Estamos entusiasmados con esta nueva propuesta”, dijo ayer Ciro Rehal, mientras sostenía una reja de hierro, en uno de las pistas que la organización dispuso en el predio.

Destacó que se trata de un evento familiar, que busca “acercar algunas actividades del campo a la gente”. A pocos metros sus hijos montaban a caballo, con notable destreza.

Una charla sobre caballos interesó a un grupo numerosos de visitantes. (Foto: Marcelo Martinez)

La Expo se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural Bariloche, ubicado en la ruta que conduce al aeropuerto internacional de esta ciudad. El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, y el ministro de la Producción, Carlos Banacloy, estuvieron en la jornada de apertura.

Cientos de personas entraban al predio con sillas plegables, termos y mates en mano para disfrutar de una tarde soleada, con una brisa suave.

El esfuerzo cotidiano del campo estaba representado en la zona de productores. Fue uno de los puntos más concurridos este tarde de viernes por los visitantes que se acercaron hasta el lugar, distante a unos 5 kilómetros del centro de Bariloche.

Los caballos zainos, alazanes o tordillos despertaron la curiosidad de chicos y grandes. (foto Marcelo Martínez)

La sequía complica mucho

“Estamos pasando por una sequía tremenda”, contó Rehal. Esa es una preocupación común para los productores de la región. “No hemos tenido nieve en el invierno y eso ha repercutido en todo”, describió. “La actividad rural depende mucho del agua”, señaló. No es la única preocupación.

Rehal indicó que regresó el problema de la sarna en algunas zonas y tiene impacto directo en la producción lanera.«Todavía en la zona más andina no ha llegado», sostuvo este productor de la zona de Río Chico.

Opinó que la sarna retornó porque algunos productores dejaron de lado los baños químicos para las ovejas como mecanismo de control. También, analizó que al usar el mismo producto para combatirlos, los ácaros se hicieron mas resistentes.

En una de las pistas de actividades, jóvenes mostraron su destreza con los caballos. (Foto: Marcelo Martinez)

Los pumas y los jabalíes que atacan las majadas causan otro dolor de cabeza, apuntó Julián Gonzalo (hijo) que vino con su familia desde la estancia Río Pico, ubicada a unos 200 kilómetros al sur de Esquel.

El esfuerzo de su familia está reflejado, en parte, en los carneros merino australiano puro de pedigree, que producen desde hace años, por lana de excelente calidad. Esos ovinos eran una de las atracciones en una de las globas de los productores.

Allí, estaba el circuito de la lana para comprender todo el proceso desde la esquila hasta la lana lavada convertida después en un vellón fino merino de suavidad extrema al tacto. También, el protocolo de esquila.

Gonzalo estaba con sus hijas Joaquina, Constanza y su hijo Alfonso que son la quinta generación de una familia, que el campo le corre por las venas.

El evento se desarrollará hasta este domingo en el predio de la Sociedad Rural de Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

El precio de la lana

Gonzalo consideró que el precio que hoy se paga por la lana es correcto. Rehal recordó que el precio lo determina el mercado australiano. “Claramente un dólar alto es mejor, pero repercute en los costos internos que paga el productor. Una zafra es onerosa para un pequeño productor. Lo ideal es que haya un precio equilibrado”, consideró Rehal.

Dijo que la baja de las retenciones es otro planteo permanente de los productores, que se canaliza por intermedio de las asociaciones que los representan.

La charla informativa de equinos fue una de las propuestas que convocó a decenas de personas, que escuchaban con atención al experto, que informó con detalles minuciosos los pelajes que diferencian a los zainos de tordillos y alazanes.

Julián Gonzalo (hijo) con sus hijas Joaquina, Constanza y Alfonso, que son la quinta generación de una familia apasionada por el campo. (Foto: Marcelo Martinez)

La pasión por los caballos

Allí, estaba Mario Forman, que se dedica a la cría de caballos criollos. Llegó con dos yeguas, que con hermanas de seis y cinco años, y un zaino, que es padrillo, a la Expo Rural tras recorrer unos 600 kilómetros.

Vive en el paraje Litrán, cerca de Villa Pehuenia, en la provincia de Neuquén. Está cerca del límite con Chile. Allí se dedica desde 2016 a la crianza de caballos criolllos. «El día que compré un caballo criollo me cambió la vida», aseguró. En sus palabras se percibe la pasión por el trabajo que desarrolla con su familia.

Los asistentes tiene la posibilidad de disfrutar de variada gastronomía distribuida en numerosos puestos, con el asado como la estrella del encuentro. Hay propuestas para todo tipo de paladares.

Los carneros merino australianos destacan en el predio de los productores. (Foto: Marcelo Martinez)

También, una amplia oferta de cervezas artesanales, stands con maquinaria agrícola, de venta de automotores, espacios para la cultura y espectáculos musicales. También, están las instituciones oficiales vinculadas al campo y los emprendores que ofrecen sus productos.

La entrada general cuesta 5.000 pesos, pero si se compra en la página web exporuralbariloche.com.ar tiene un valor de 4.000 pesos. Los niños menores de 6 años, jubilados y personas con discapacidad no pagan. Deben presentarse con DNI/carnet de discapacidad en la puerta, indica la organización.

El estacionamiento tiene un costo de 1.500 pesos a modo de colaboración para escuelas rurales, que dependen de la Fundación Cruzada Patagónica.

Las nuevas generaciones siguen vinculadas al campo. (foto Alfredo Leiva)

El evento continuará este sábado con las demostraciones de perros arrieros y de esquila. Y el segundo campeonato oficial aparte campero criollo y el primero de aparte libre, entre otras actividades.