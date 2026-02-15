Desde la Rural de Bariloche hicieron un pedido a Javier Milei: “Escuche a los productores”

El Festival de la Rural de Bariloche concluye este domingo y es uno de los grandes atractivos del fin de semana largo. Foto: Marcelo Martinez

“Queremos pedirle al gobierno nacional que escuche a los productores, queremos políticas productivas con impacto real y no medidas inconsultas sin efectos duraderos”, afirmó el presidente de la Sociedad Rural de Bariloche, Leandro Ballerini, en el acto oficial de la 39° edición de la Expo Rural de Bariloche que este año se convirtió en un festival y convocó a miles de personas en la cordillera para disfrutar las actividades de campo con una fusión gastronómica.

El Festival de la Rural de Bariloche cumple este domingo su tercera jornada y fue el momento del acto oficial con la participación del ministro de Desarrollo Económico y Producción, Carlos Banacloy, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, el intendente Walter Cortés, el diputado nacional Sergio Capozzi, legisladores provinciales, el titular del Senasa Patagonia Norte, Esteban Rial, y el referente del INTA Bariloche, Mauro Sarasola, entre otras autoridades.

El gobernador Alberto Weretilneck estuvo el viernes en el predio, pero por cuestiones de agenda este domingo no participó del acto central, según indicó el ministro Banacloy. Entre los asistentes, en primera fila de autoridades, también estuvo la fiscal jefa de Bariloche, Betiana Cendón.

Autoridades provinciales y locales compartieron el acto oficial de la Rural de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

“Las decisiones a veces se toman lejos del territorio”

El anfitrión y titular de la Rural de Bariloche, en su discurso mencionó los problemas históricos del sector y apuntó a la gravedad de la sequía que afectará de manera directa a los productores rurales, pero también dejó un mensaje directo al gobierno de Javier Milei.

Ballerini cuestionó que “las decisiones a veces se toman lejos del territorio” y planteó que los problemas estructurales de la producción “llevarán mucho tiempo por corregir”, pero al mismo tiempo pidió acompañamiento en inversión e infraestructura porque “nuestra producción no puede costear directamente todas las necesidades”.

Leandro Ballerini, presidente de la Sociedad Rural de Bariloche, hizo un pedido expreso al gobierno nacional. Foto: Marcelo Martinez

El ruralista enfatizó en la necesidad de “redoblar la apuesta para que no sea solo un paliativo sino una promoción real del sector” y cuestionó que el gobierno nacional haya finalizado con la Ley Ovina que “no era la solución, pero servía al productor”.

“Se implementaron medidas con tinte demagógico”

También acusó que “se implementaron medidas con tinte demagógico e inconsultas que no generaron grandes impactos en la economía del sector” y ratificó la defensa de la Rural de Bariloche a instituciones como el INTA y Senasa, y dijo estar “de acuerdo en la modernización, pero con una mirada productiva y no mirando la macro economía”.

También el presidente de Confederaciones Rurales respaldó al INTA. “Somos defensores del INTA, vamos a defenderlo porque hay lugares como la Patagonia que el INTA es imprescindible”, enfatizó y dijo que desde la entidad se analiza el acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos que permitiría una mayor apertura del mercado para el campo.

La situación de la sarna ovina también fue puesta en agenda por Ballerini en su discurso ante las autoridades presentes, mientras que Castagnani señaló que se requiere de la “unidad” para llegar a una “solución”.

Desfile de campeones en la Rural de Bariloche, este domingo. Foto: Marcelo Martinez

El presidente de la Rural barilochense además destacó el rol de los productores a quienes valoró por su “capacidad de adaptarse, innovar y seguir adelante aún en los momentos más complejos”.

Algunos de los problemas actuales que mencionó Ballerini fueron los incendios forestales que afectan a productores además de la comunidad en general y los bosques; y la sequía extrema con un 50% menos del promedio de precipitaciones, lo que “nos deja muy vulnerables, nos obligará a reducir stock y por ende nuestros ingresos, aumentando la crisis de rentabilidad del sector”.

El arraigo, las oportunidades y los cambios

Planteó la necesidad de generar “más arraigo” y que la juventud “elijan quedarse o volver al campo”, algo en lo que también coincidió el ministro Banacloy en su discurso cuando planteó los desafíos del sector rural en la actualidad: “Son los momentos claves para hacer los cambios estructurales necesarios”, enfatizó.

“Miramos nuevas oportunidades, de integrar el bosque con la ganadería, sumar valor en el origen, abrir las tranqueras al turismo rural y diversificar ingresos. Todo eso no reemplaza nuestra esencia, la fortalece, nos permite cuidar el ambiente, proteger nuestros suelos y asegurar que las próximas generaciones encuentren en el campo un proyecto de vida posible”, alentó Ballerini.