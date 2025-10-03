La Expo Rural del Alto Valle corona el calendario de eventos ganaderos en Río Negro

La 14° Exposición Rural del Alto Valle corona en el predio de la Sociedad Rural ubicado en Paso Córdoba el calendario de eventos ganaderos de primer nivel en la provincia de Río Negro.

La Expo Rural del Alto Valle que se realiza en General Roca viene a ser como la frutilla del postre que comenzó a cocinarse el primer fin de semana de septiembre en Río Colorado, luego le siguieron la Expo de Patagones y Viedma; la de General Conesa y el último fin de semana la realizada en Choele Choel.

Baldomero Bassi, presidente de la Sociedad Rural del Alto Valle, dijo en el programa “El Diario del Mediodía” de Río Negro Radio: “Vimos de buena manera que todas las exposiciones que se sucedieron durante septiembre han sido un éxito, porque las ventas han sido importantes y con buenos valores”.

Baldomero Bassi, presidente de la Sociedad Rural del Alto Valle, junto al gobernador Weretilneck.



Respecto de este punto, las palmas se las llevó la Expo de Conesa, con ventas consolidadas que superaron los 1.400 millones de pesos por 216 reproductores subastados en total.

En Choele Choel, en tanto, las ventas se ubicaron en 682 millones de pesos por 108 ejemplares comercializados.

Contexto de sequía y una lluvia que estimula



Según expresó Bassi “estamos atravesando en estos momentos un contexto de sequía importante en la provincia, aunque en estos últimos días hubo lluvias que estimulan un poco al sector lo cierto es que los campos estaban secos y que se ha estado sacando mucha vaca por la falta de pasturas”.

Las precipitaciones de mediados de septiembre trajeron algo de alivio al campo.



“Hay una cuestión que tenemos que tener en claro en el negocio de la ganadería, y es que hay que esperar tres años para ver los resultados, es un negocio lento, pero existe el ánimo de continuar de parte del productor”, sostuvo el dirigente rural.

Aclaró que “hay muchos jugadores nuevos que se involucran y que vienen de otro sector, ellos apuestan fuerte y bueno, se han dado las condiciones para que las exposiciones sean un éxito”.

Programa de la 14° Expo Rural del Alto Valle

Viernes 3/10:

9 a 12 hs.: Ingreso de animales y admisión.

14 a 17 hs.: Ingreso de animales y admisión.

14 a 19 hs.: Armado de stands.

20 hs.: Fogón Criollo.

Sábado 4/10

9 a 12 hs.: Ingreso invernada y admisión.

12 hs.: Almuerzo de cabañeros.

14:30 hs.: Charla de Eduardo San Martín sobre pantallas solares y energías renovables.

Charla de la Ing. Agrónoma Rocío Alvarez (INTA) sobre manejo ganadero bovino: destete como una alternativa de adaptación al cambio climático.

16 hs.: Jura de Reproductores.

Domingo 5/10