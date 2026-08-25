La Legislatura de Río Negro distinguió la trayectoria del ingeniero agrónomo Luis Fernández en la fruticultura de la Patagonia

La fruticultura patagónica tiene detrás de cada cosecha una extensa red de productores, técnicos y profesionales que, durante décadas, acompañaron la transformación de una actividad clave para la economía regional. Entre ellos se encuentra el ingeniero agrónomo Luis Fernández, cuya trayectoria acaba de recibir un reconocimiento formal de la Legislatura de Río Negro.

El proyecto legislativo destaca sus más de cinco décadas de compromiso con la fruticultura del Alto Valle y de la Patagonia, y pone en valor una labor que tuvo incidencia en el crecimiento productivo, técnico y exportador del sector.

Graduado en diciembre de 1973 en la Universidad Nacional del Sur, Fernández inició su recorrido profesional en el Ministerio de Agricultura de Río Negro y como asesor técnico en distintas actividades vinculadas con la horticultura, la fruticultura, las forrajeras y los sistemas de riego por gravitación. Su trabajo abarcó diferentes zonas del Valle Medio y el Alto Valle, aportando conocimientos y soluciones técnicas a una actividad en permanente evolución.

Uno de los capítulos centrales de su carrera comenzó en 1999, cuando se incorporó a Patagonian Fruits Trade, empresa en la que se desempeñó como director técnico durante 25 años, hasta diciembre de 2024.

El proyecto legislativo destaca sus más de cinco décadas de compromiso con la fruticultura del Alto Valle y de la Patagonia, y pone en valor una labor que tuvo incidencia en el crecimiento productivo, técnico y exportador del sector».

Durante ese período coordinó establecimientos productivos y centros de empaque, impulsando procesos de certificación, sistemas de calidad y buenas prácticas agrícolas. La tarea acompañó además un fuerte desarrollo exportador: según los fundamentos del reconocimiento legislativo, la firma llegó a comercializar cerca de 80.000 toneladas de fruta, con aproximadamente un 40% de producción orgánica, destinada especialmente a mercados internacionales exigentes, entre ellos los europeos.

Mirada integral sobre la producción frutícola



El reconocimiento también destaca la mirada integral de Fernández sobre la producción frutícola, su compromiso con la sustentabilidad, la incorporación de tecnología y su capacidad para formar equipos profesionales y técnicos.

La declaración aprobada por la Legislatura resume esa trayectoria al expresar su reconocimiento y beneplácito por el aporte realizado al desarrollo de la fruticultura patagónica, particularmente en el impulso a la producción orgánica, la implementación de estándares de calidad y el crecimiento sostenible de la actividad.

Después de más de medio siglo de trabajo, el reconocimiento institucional pone nombre a una historia profesional estrechamente ligada a la evolución de la fruticultura regional. Una trayectoria construida entre chacras, establecimientos productivos, sistemas de riego, empaques, certificaciones y mercados internacionales, que la Legislatura de Río Negro destaca como parte del patrimonio técnico y humano de la provincia.

Río Negro Rural lo entrevistó en julio de 2025



El suplemento Rural de diario Río Negro la realizó una entrevista al ingeniero Luis Fernández en julio de 2025. Allí, el profesional contó buena parte de su historia laboral en la fruticultura regional.

Volvé a ver ese material en el siguiente link: https://www.rionegro.com.ar/rural/patagonian-llego-a-exportar-80-000-toneladas-de-fruta-el-40-organica/

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