Torres: “Hay un juez que oficia de secretario general del sindicato de presos”

“Estamos viendo a los presos haciendo algo parecido a una demanda sindical y a un juez oficiando más de secretario general del sindicato de presos en vez de oficiar con como juez y con la imparcialidad que tiene que tener”, dijo el gobernador de Chubut Ignacio Torres, en un nuevo foco de conflicto entre el su gobierno y el Poder Judicial.

El gobernador chubutense criticó fuertemente la medida del juez Marcelo Nieto Di Biase quien dispuso que el Poder Ejecutivo Provincial realice la compra de carne roja para el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y la Alcaidía de Trelew en un plazo inferior a 72 horas. Pese a asegurar que no cumplirían con lo dispuesto y apelarían la decisión en la mañana de hoy, el gobierno adquirió carne roja para enviar a los mencionados establecimientos penitenciarios.

Los reclusos llevaron adelante una protesta pacífica que, a través de celulares fueron publicadas en distintas redes sociales, lo que irritó aún más a Torres. “Ahora resulta que los presos quieren comer asados todos los días y nosotros tenemos que comprarles el asado todos los días”, agregó y volvió a cargar contra Di Biase: “Estos jueces garantistas están enquistados en el Poder Judicial ideologizando la justicia. El que está preso es un delincuente. Y estos jueces que se formaron bajo una doctrina zafaroniana militan esto, ¿cuál es la lógica de los fallos de este juez?”, se preguntó.

No es la primera vez desde que asumió en diciembre de 2023 que el gobernador chubutense tiene cruces con la justicia. Y con el mismo Di Biase que en marzo pasado autorizó a un peligroso delincuente a concurrir en forma presencial a una sesión de terapia. Aprovechó un momento, saltó por una ventana y escapó. Pero la mayor discusión llegó con el proyecto (finalmente aprobado) de quitarle los fueros a los integrantes del Poder Judicial. La pelea escaló muy fuertemente. La ley también quitó el privilegio al mismo gobernador, funcionarios y diputados.

En sus reiteradas excursiones mediáticas de las últimas horas y en las que reconoció “estar caliente” por la medida del juez, Torres recordó que, tras la decisión del Ejecutivo de retirar los teléfonos celulares a los reclusos, el mismo magistrado presentó un hábeas corpus para revertir la sanción. “Hay jueces que ofician más de sindicato de presos que de jueces”, sostuvo. Entre las situaciones que consideró “absurdas”, mencionó pedidos judiciales para que un interno pudiera llamar a su familia porque tenía dolor abdominal y necesitaba medicamentos.

Y continuó: “son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para autorizar un allanamiento, que dificultan que podamos sacarles los celulares a los presos para terminar con las estafas desde las cárceles y que ahora pretenden decirnos cuánta carne roja tiene que comer por día un delincuente. A ese sector de la Justicia que todavía insiste con una mirada ideologizada que tanto daño le hizo al país, quiero que le quede bien claro: en Chubut, los delincuentes ya no tienen coronita”. Como quedó dicho en la mañana de este martes, el gobierno provincial cumplió con la orden judicial y compró carne roja que será enviada tanto al IPP como a la Alcaidía de Trelew. Habrá que ver si, como prometió Torres, el gobierno presenta un amparo en los próximos días.