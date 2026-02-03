La próxima Exposición Nacional Patagónica de Hereford ya tiene sede, se hará junto con la 37° Expo Rural de General Conesa

La Sociedad Rural de General Conesa sumó una muy buena noticia de cara a la próxima Exposición Rural de Primavera, para la que aún faltan varios meses pero ya tiene en su calendario un incentivo extra.

Desde la Asociación Argentina de Criadores de Hereford le confirmaron al presidente de la entidad rural de Conesa, Roberto Gutiérrez, que la Exposición Nacional Patagónica Hereford 2026 tendrá sede en el predio de la Sociedad Rural junto con la realización de la 37° Exposición Rural de General Conesa.

La cita es para septiembre próximo, cuando Conesa ponga en marcha una nueva edición de la ya exitosa Exposición Rural, que se desarrolla en tercer término luego de un calendario que comienza en Río Colorado, continúa en Viedma-Patagones y llega finalmente a la ciudad, para cerrar con las ediciones de Choele Choel y el Alto Valle, en General Roca.

Un gran número de ejemplares de Hereford participó en la Exposición Rural de Conesa realizada en 2025.



El pedido para ser sede de la Exposición Nacional de Hereford 2026 fue cursado en diciembre del año pasado por el propio Roberto Gutiérrez y finalmente fue respondido positivamente este 2 de febrero por el Licenciado Juan Manuel Aloé, Director Ejecutivo de la Asociación.

En 2025 la Exposición Rural de General Conesa se destacó por un gran evento que precisamente en esa oportunidad convocó la realización de la 12° Exposición Nacional Patagónica de la raza Angus.

En la misiva que confirma la realización de la Exposición Nacional Hereford en General Conesa se valoró además el trabajo institucional que lleva adelante la Sociedad Rural que comanda Gutiérrez y la importancia del evento para el desarrollo y la promoción de la raza en la región patagónica.

