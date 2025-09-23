Expo Rural de Conesa: todas las fotos de las cabañas que resultaron premiadas

En el marco de la Expo Rural de General Conesa y la Nacional Patagónica Angus se celebró el domingo al mediodía el almuerzo de camaradería en los salones de la Sociedad Rural.

En la oportunidad se realizó la premiación a las cabañas que participaron de la Expo y fueron destacadas por los jurados de Angus y Hereford en la lluviosa jornada del sábado.



Entre los establecimientos participantes se pueden mencionar, entre muchos otros, a:

La Cantera, de Juan Manuel Sosa; San Marón, de Cabaña San Marón; Don Fioto, de Luciano Correndo; La Laguna, de Julián Lavayén; Río Frío, de Ganadera Esquel; Laguna del Toro, de Otamendi y Cía.; Los Murmullos, de Garruchos S.A.; Santa Elena, de Aldo Baltuska; Río Pico, de Julián Gonzalo; Media Luna, de Establecimiento Media Luna; Don Manuel, de sucesores de Oscar Acuña; Jotace, de Juan Carlos Sagarzazu; La Txapela, de sucesores de Ángel Jaca; El Chalet, de Paula Cándida Gonzalo; El Carancho, de Daniel Garciarena; Don Riquín, de Sergio Mundet; Don Pirincho, de Gabriel Barile; Pelahuenco, de Shirley Finkelstein; Atigue, de Gualdesi Hnos.

Diario Río Negro participó de la premiación con un presente para cabaña Don Pirincho, entregado por Federico Torres, presidente del Directorio de Editorial Río Negro S.A.

A continuación las imágenes de un emotivo momento que incluso incluyó la coreo de un feliz cumpleaños cantado por más de 400 participantes en el almuerzo para un integrante de una de las cabañas.