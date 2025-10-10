Las huertas en invernaderos no paran de crecer en Río Negro

La producción bajo cubierta en la provincia de Río Negro viene experimentando un crecimiento sostenido en cuanto a superficie y productividad, dada por los buenos rendimientos y la alta calidad de los productos obtenidos.

En primer lugar, es importante resaltar las ventajas agroclimáticas que posee la provincia, fundamentalmente en lo que respecta a la disponibilidad de agua de excelente calidad para riego, suelos aptos y alta heliofanía durante el período primavero estival (duración del día), que la posicionan con un enorme potencial para el cultivo de hortalizas en invernadero. Sumado a esto, la ubicación geográfica determina que Río Negro sea altamente competitiva para la comercialización con el resto delas provincias patagónicas.

Entre las ventajas que genera la producción en invernadero en comparación con la producción en cielo abierto se destacan: 1) Mayor productividad por metro cuadrado, triplicando los rendimientos; 2) Productos de mejor calidad; 3) Desestacionalización de la producción por el adelanto y retraso en las cosechas (primicia y tardicia); 4) Reducido impacto de inclemencias climáticas; 5) Optimización de recursos; 6) Facilidad en el manejo, entre otras.

Crecen los invernaderos en Río Negro.

En cuanto a las especies producidas, predominan el tomate, con sus diferentes especies (redondo, perita, cherry, rama) y el pimiento rojo, amarillo, verde y morado. La berenjena destaca entre las hortalizas de primavera-verano y las especies de hoja (lechuga, acelga, rúcula, achicoria, espinaca, repollo, etc.) entre las de otoño-invierno o todo el año.

En la actualidad existen 889.000 metros cuadrados bajo cubierta en la provincia de Río Negro, lo que representa aproximadamente 410 invernaderos distribuidos entre los principales valles productivos: 43.000 m2 en Valle Inferior, 27.000 m2 en Alto Valle, 10.000 m2 en Valle Medio, 8.000 m2 en Río Colorado, 6.000 m2 en Conesa y 3.000 m2 en la Región Andina.

La superficie de invernaderos en la provincia viene creciendo en los últimos años a un ritmo del 5% anual. El desarrollo tecnológico (riego por goteo, semillas híbridas, etc.) permite potenciar al máximo las ventajas agroclimáticas rionegrinas, convirtiéndola en una actividad de rápido retorno y buena rentabilidad.

Destino de la producción. Por la posición geográfica de Río Negro, el destino principal de las hortalizas producidas en invernadero son los mercados patagónicos, destacándose los mercados mayoristas y locales rionegrinos y los mercados mayoristas de Trelew y Comodoro Rivadavia, entre los cuales concentran el 98% del destino. El restante 2% va casi en su totalidad a Bahía Blanca.

Rendimientos. Los rindes de los principales cultivos, utilizando tecnología de punta son: pimiento entre 25 y 30 kg/m², tomate 22-24kg/m², berenjena 20-22 kg/m². En cuanto a los cultivos "de hoja", el más importante es la lechuga, con rendimientos de alrededor de 2,4kg/m². Otros cultivos de hoja que se realizan bajo cubierta son la acelga, achicoria, rúcula, repollo, espinaca, entre otras.

Costo de las estructuras. Construir un invernadero de 600 m2 con estructura de madera, techo a dos aguas y polietileno de alta calidad cuesta alrededor de $12.000.000, lo que da un monto por metro cuadrado de $20.000. Los sistemas productivos bajo cubierta generan un movimiento económico bruto en torno a los 10.000 millones de pesos al año en Río Negro.

Más verdura de cercanía: inauguraron el Invernadero CER Pilca Viejo

La Secretaría de Agricultura de Río Negro, encabezada por el Ing. Agr. Lucio Reinoso, ha dado un paso estratégico para consolidar la seguridad alimentaria de la provincia con la puesta en marcha del Invernadero Productivo Educativo en el CER Pilca Viejo. Esta acción es una materialización directa de los objetivos del programa Kilómetro Cero, cuyo eje central es fortalecer la alimentación de cercanía y la producción local de hortalizas mediante la implementación de técnicas agrícolas innovadoras en invernaderos.

El objetivo principal del proyecto es dotar a los 75 estudiantes de la escuela con una experiencia práctica y completa en la producción y comercialización de verduras. Imitando el ciclo de vida de un productor real, los jóvenes aprenderán y gestionarán todo el proceso, desde la siembra de almácigos, el trasplante, la cosecha, y finalmente, la comercialización de su producción en las comunidades cercanas. Este enfoque busca infundir habilidades de emprendimiento y gestión agrícola en un entorno real.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo Carlos Banacloy y el secretario de Agricultura Lucio Reinoso, presentes en la inauguración.

“Más allá de la teoría, lo que buscamos es que los chicos se apropien de la tierra y del trabajo, que vean cómo un esfuerzo se convierte en un producto que pueden ofrecer, generando un valor real”, explicó el secretario Lucio Reinoso.

El nuevo invernadero de Pilca Viejo es un ejemplo del enfoque en la innovación. Con una inversión superior a los 15 millones de pesos, la estructura de 600 metros cuadrados (15m x 40m) está equipada con tecnología de punta esencial para la producción en la estepa patagónica:

Tecnología adaptada: cuenta con un avanzado sistema de riego por goteo y mallas antiheladas que mitigan el impacto del clima frío invernal.

Impacto productivo directo: esta tecnología permite triplicar la producción por metro cuadrado y extender la ventana de cultivo y venta a lo largo de todo el año.

El proyecto se integra en la Escuela Hogar Secundaria, Agrotécnica. El compromiso es doble: producir alimentos sanos y de calidad y formar a los futuros técnicos rurales de la región.

La iniciativa trasciende los muros de la escuela, reforzando el impacto social del programa Kilómetro Cero. La Escuela se convierte en un modelo de sostenibilidad y desarrollo rural. La inauguración en Pilca Viejo es una clara señal de que Río Negro apuesta por la producción local, sostenible y tecnológica como pilar de su desarrollo económico y su seguridad alimentaria.

(*) Secretaría de Agricultura de Río Negro – Email: lreinoso@magyp.rionegro.gov.ar