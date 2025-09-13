Productores de Colonia Josefa: «Me encanta que sumen áreas de secano a zonas bajo riego, pero comemos bastante tierra»

La preparación de una amplia superficie apta para cultivo en la zona de Colonia Josefa, ubicada entre el río Negro y la Ruta Nacional 250, es seguida con expectativa y mucha atención por los actores del sector agropecuario rionegrino.

Los trabajos de desmonte y nivelación marchan a ritmo sostenido y los propietarios del campo tienen en vista el objetivo de preparar el suelo con el riego apropiado y alquilar el terreno para distintos cultivos o para la producción de pasturas como alimento para el ganado que se cría en la zona.

Pero en el mientras tanto hay distintos sectores que sufren las consecuencias de toda esta movida que comenzó hace aproximadamente dos años.

“En la isla de Colonia Josefa somos un grupo de unos 10 productores que durante estos años nos vimos afectados por los movimientos de suelo, han empezado a trabajar mucho y por ahí no controlan el sistema de riego de manera adecuada”, se quejó a Río Negro Rural el productor Roberto Bellocchio.

«Me encante que sumen tierras cultivables, pero que sea con orden»



Pero más allá de este inconveniente que sin lugar a dudas le causa molestias en el día a día, Bellocchio dijo que “particularmente como productor me encanta que las tierras de secano se vayan transformando en tierras bajo riego y productivas pero bueno, todo tiene que tener un orden”.

Ese orden al que hace mención Bellocchio tiene que ver precisamente con la voladura del terreno.

Para este productor de Colonia Josefa que tiene en su chacra cebollas, alfalfa y un pequeño feedlot “la tierra no es beneficiosa para ninguno de esos productos, a lo que se suma que al ser suelo franco arenoso en la costa se vuela muy fácil y hay muchos vecinos que están pegados a este campo que están limpiando”.

Más allá de esta situación particular, el productor sostuvo que “la situación ha ido mejorando, ya que han plantado o alquilado para hacer cebolla, o han sembrado agropiro y eso mitiga el efecto de la voladura”.

La superficie de secano que se está preparando para nuevos cultivos en Colonia Josefa alcanza las 1.000 hectáreas, de las cuales 400 ha ya están terminadas y se avanzará con otras 200 ha por año hasta completar el primer objetivo puesto por la empresa.

Según indicó Bellocchio ante la consulta de este medio “están haciendo parcelas de 300 o 400 metros de largo por 100 o 200 metros de ancho y eso lleva su tiempo desmontar y nivelar a cero y en la Patagonia hay vientos dos o tres veces por semana y eso se padece”.

Dentro de las consecuencias para su producción expresó: “Si vos tenés pasturas eso puede ir con mucha tierra y los animales tardan más en engordar porque el pasto no está limpio, aunque en lo que es la parte de las chacras nuestras lo peor ya pasó, el año pasado fue tremendo y comimos bastante tierra”.

Roberto Bellocchio es cuarta generación de productores en la zona de Colonia Josefa, y tiene un campo de 75 ha que trabaja con su hijo. La historia de la familia en el Valle comenzó cuando “mi bisabuelo llegó al paraje Tragua Tragua en 1892, estaba en la margen norte del río Negro y después pasó a la margen sur donde comenzó a trabajar con ovejas. Mi padre trabajó durante 40 años con mi abuelo y en 1960 compra este campo a los Anchorena”.

Parte de ese campo, unas 1.000 hectáreas, fue vendido a Muniz Barreto en el 2011.