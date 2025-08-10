Los números que dejó la actividad agroganadera de la región en la semana

Esta semana hubo remates de hacienda en Stroeder, realizado por la Cooperativa de Patagones y Viedma; y en General Conesa, a cargo de la firma Amado Morón e Hijos.

En esta oportunidad se actualizaron los precios de trigo, soja y maíz en el puerto de Bahía Blanca, y la información de las precipitaciones acumuladas en las distintas zonas productoras de la región.

También están disponibles los datos que deja la temporada frutícola en lo referente a la exportación por los puertos de SAE y Bahía Blanca, y cuáles son las principales empresas exportadoras.