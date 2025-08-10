Los números que dejó la actividad agroganadera de la región en la semana
Río Negro Rural te acerca los últimos precios obtenidos en los remates de hacienda en la región, en este caso realizados en Stroeder y General Conesa. Además, una actualización de las precipitaciones en las distintas zonas productoras de la provincia, y otros valores de referencia del mercado.
Esta semana hubo remates de hacienda en Stroeder, realizado por la Cooperativa de Patagones y Viedma; y en General Conesa, a cargo de la firma Amado Morón e Hijos.
En esta oportunidad se actualizaron los precios de trigo, soja y maíz en el puerto de Bahía Blanca, y la información de las precipitaciones acumuladas en las distintas zonas productoras de la región.
También están disponibles los datos que deja la temporada frutícola en lo referente a la exportación por los puertos de SAE y Bahía Blanca, y cuáles son las principales empresas exportadoras.
