Menos pérdidas, más calidad: el reto de la poscosecha frutihortícola

La poscosecha constituye una etapa estratégica dentro de la cadena frutihortícola, determinante en la calidad y vida útil de los productos. Aunque la calidad no puede mejorarse luego de la cosecha, sí es posible optimizar su conservación mediante un manejo adecuado, que incluye la cosecha en el momento óptimo, el preenfriado, la limpieza, clasificación, empaque, almacenamiento y transporte. Estas prácticas son decisivas para reducir pérdidas que, en algunos casos, pueden alcanzar hasta el 40 % de la producción.

“En un contexto donde la eficiencia y la calidad son exigencias ineludibles, anticipar el comportamiento de la fruta durante la conservación resulta clave para tomar decisiones más acertadas y eficientes”, señaló la ingeniera agrónoma Gabriela Calvo, especialista en poscosecha del INTA Alto Valle.

Según destacó, el área de poscosecha trabaja en investigación, desarrollo y transferencia tecnológica junto al sector frutícola regional, abordando aspectos de fisiología, tecnología, patología e ingeniería. “Nuestro objetivo es preservar la calidad de los frutos, prolongar su vida útil y reducir las pérdidas, garantizando su inocuidad”, agregó.

Conservación de fruta en cámaras frigoríficas.



La región del Alto Valle del río Negro produce entre el 80 y el 90% de las peras y manzanas del país. Gracias a esto, Argentina ocupa el duodécimo lugar en producción mundial de manzana y el cuarto en pera, siendo el principal productor de peras del hemisferio sur. En este contexto, la conservación y las tecnologías de poscosecha resultan fundamentales para sostener la competitividad de la fruticultura regional y su acceso a los mercados internacionales.

Desde el INTA se trabaja en la determinación de índices de cosecha por especie y variedad, en la evaluación de tecnologías de conservación y en la coordinación técnica del Programa Regional de Madurez (PRM), vigente desde 1993.

Determinación de acidez en manzana y pera.



“El PRM adecua las fechas de inicio de cosecha a cada temporada y se consolidó como una herramienta técnica clave para la fruticultura de la Norpatagonia”, explicó el ingeniero agrónomo Adrián Colodner, del INTA Alto Valle.

La variabilidad climática genera nuevos desafíos: frutos más sensibles a fisiopatías durante la conservación y la aparición de enfermedades emergentes, entre otros. A esto se suma la reducción de productos químicos disponibles para el control poscosecha, lo que exige desarrollar alternativas sostenibles y efectivas. Asimismo, se abren oportunidades para el manejo poscosecha de nuevos cultivos implantados en la región y la ampliación de servicios a otras zonas productivas.

Un congreso para debatir el futuro de la poscosecha



Del 21 al 24 de octubre de 2025, en la ciudad de Cipolletti (Río Negro), se realizará el V Congreso Argentino de Biología y Tecnología Poscosecha (V CABTP 2025) bajo el lema “Hacia una poscosecha sostenible: integrando ciencia, tecnología y ambiente”.

El evento reunirá a científicos, técnicos, productores y estudiantes para debatir sobre innovaciones que permitan reducir pérdidas, conservar calidad y aumentar el valor agregado de frutas, hortalizas, flores de corte y plantas nativas. La sede será el Complejo Cultural de Cipolletti, en una de las principales regiones frutícolas y tecnológicas del país.

El congreso está organizado por el INTA Alto Valle, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y el Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC-CONICET-UNCOMA). Se desarrollará en cuatro jornadas que incluirán conferencias plenarias, mesas redondas, sesiones de posters y exposiciones orales.

“Se trabajará sobre diferentes áreas temáticas, desde fisiología y biotecnología poscosecha hasta enfermedades, calidad nutricional y tecnologías sostenibles”, explicó Calvo, quien forma parte del comité organizador.

Principales desafíos y avances del sector



El programa científico fue diseñado para abordar los principales desafíos y avances del sector, con la participación de reconocidos especialistas nacionales e internacionales. Entre los disertantes extranjeros se destacan Bárbara Blanco-Ulate (EE. UU.), Francisco J. Corpas y José Manuel Palma (España), Carolina Torres (EE. UU.), Perla Gómez (España), Brian Bailey (EE. UU.), Maximiliano Dini (Uruguay), Víctor Escalona (Chile), Alicia Namesny y Pere Papasseit (España).

También participarán expertos argentinos como Gabriela Fogliata, Alejandro Arena, Betina Ernst, Alejandra Pistagnesi y Gustavo Martínez, entre otros. Los temas que abordarán incluyen tecnologías de conservación, estrés poscosecha, eficiencia en el uso de insumos, potencial nutracéutico de los frutos, tendencias de consumo y uso de materiales sostenibles en el envasado.

Además de las presentaciones científicas, habrá espacios de debate sobre sostenibilidad ambiental y una gira técnica final a un establecimiento productivo y un empaque de fruta del Alto Valle, que permitirá a los asistentes conocer de cerca experiencias concretas en manejo y conservación de frutas en una de las regiones frutícolas más importantes del país.