Buenas Prácticas Agrícolas: una política que se afianza en el Alto Valle

En la agricultura argentina, las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) dejaron de ser una recomendación técnica para convertirse en un requisito que ordena la producción, asegura la inocuidad y abre puertas en los mercados más exigentes. En las economías regionales con perfil exportador, las certificaciones -privadas, como las que siguen protocolos Global G.A.P.- son condición para acceder a compradores internacionales. En el mercado interno, en cambio, la adopción se afianza de manera gradual, pero en la misma dirección. Este proceso cuenta, además, con un sustento normativo local: la Resolución SENASA 5/2018 que incorporó al Código Alimentario Argentino el artículo 154 tris, que apunta a la implementación de BPA en frutas y hortalizas frescas.

En ese marco, desde 2023 funciona en Río Negro y Neuquén un ciclo anual de capacitaciones en seguridad e higiene y manejo responsable de agroquímicos, que ya capacitó a más de mil personas en tres años. La iniciativa se consolidó como un espacio de articulación entre instituciones públicas y privadas, con jornadas itinerantes que evitan grandes traslados y llegan directamente a operarios y productores.

Un esquema de capacitaciones que suma localidades y temáticas



“El trabajo no se limita a un curso aislado, sino que se sostiene en el tiempo, con un esquema que cada año suma localidades y temáticas”, destacó Mariana Amorosi, directora regional de INTA Patagonia Norte. Para ella, las BPA no sólo ordenan procesos productivos, sino que también “hacen más seguro el trabajo rural, reducen la siniestralidad y fortalecen el acceso a mercados”.

Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas en Chimpay.



La iniciativa se apoya en los antecedentes del trabajo desarrollado por la Subsecretaría de Producción de Neuquén, en conjunto con el INTA, CASAFE y Campo Limpio, que venía impulsando desde hace varios años actividades de capacitación vinculadas a BPA, Seguridad e higiene y Primeros auxilios para operarios rurales y productores. Ese capital previo ayudó a ordenar la experiencia cuando la mesa comenzó a coordinar el ciclo completo y a darle continuidad año tras año. En la actualidad, dicha mesa está integrada, además, por el Gobierno de Río Negro, SENASA, RENATRE, CAFI y el Grupo Floema.

Cada actor aporta su especialidad: la visión sanitaria, la perspectiva laboral, la articulación con empresas y la logística en territorio. A esto se suma el acompañamiento de municipios, cámaras y referentes locales, que ceden espacios y colaboran en la organización.

Buenas Prácticas Agrícolas en Luis Beltrán.



Desde el gobierno neuquino destacan que las BPA ya forman parte de la política pública provincial. Lucio Illescas, director de Producción Agraria de la Subsecretaría de Producción, señaló que “dejaron de ser un plan aislado para transformarse en política pública sostenida”, en el marco de la Ley 3293 de Promoción de la Sanidad y Calidad Frutihortícola, que dio un marco a su incorporación en la agenda productiva y en la capacitación territorial.

En Río Negro, la subsecretaria de Fruticultura, María Laura Malaspina, puso el acento en la mirada económica. Según explicó, la adopción de BPA no representa un costo adicional, sino “una inversión que impacta en el acceso a mercados más exigentes, en trabajo calificado y en la competitividad de toda la cadena”.

Los contenidos trabajados incluyen manejo seguro de fitosanitarios, uso de elementos de protección personal, higiene y salud ocupacional, gestión de envases vacíos y primeros auxilios. El enfoque es eminentemente práctico: se busca que los asistentes puedan aplicar lo aprendido al día siguiente en la chacra. “No se trata sólo de aprobar una auditoría, sino de cuidar a las personas, al ambiente y a la calidad de la fruta que nos representa”, resumió Amorosi.

Buenas Prácticas Agrícolas, en Ingeniero Huergo.



Los números dimensionan el aporte: tomando valores de mercado para capacitaciones equivalentes, el ciclo representa más de 40 millones de pesos invertidos en formación para el sector frutícola. Pero, más allá de la cifra, lo central es haber garantizado una oferta gratuita, homogénea y con respaldo institucional en distintas localidades del Alto Valle.

Giuliano Ruffini (RENATRE Río Negro), Daniel López (CASAFE) y Facundo González (Campo Limpio) coincidieron en que la continuidad de las capacitaciones es clave para que los hábitos seguros se vuelvan práctica cotidiana. “Apostamos a sostener el esquema y a sumar sedes, porque reducir riesgos en el trabajo eleva también la calidad del sector”, plantearon.

Durante 2025 el ciclo volvió a desplegarse en Villa Regina, Ingeniero Huergo, Chimpay, Luis Beltrán, General Roca, Allen, San Patricio del Chañar y Centenario, con amplia convocatoria. La experiencia ratifica que la articulación público-privada puede sostener políticas de largo plazo y ofrecer beneficios concretos al sector.

Con tres ediciones consecutivas, la propuesta se transformó en un modelo de referencia en la región. El desafío hacia adelante es ampliar contenidos y localidades, pero sobre todo mantener la constancia que hizo posible convertir las BPA en una herramienta cotidiana de prevención, calidad laboral y competitividad para la fruticultura patagónica.