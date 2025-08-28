Mirá los resultados del remate de Lesiuk Hnos. realizado en General Conesa

Hoy jueves 28 de agosto finalizó un nuevo remate de hacienda en General Conesa realizado por la firma Lesiuk Hnos. Se encerraron 1.000 cabezas, en su mayoría hembras.

En terneros se logró un valor máximo de venta de $ 4.640 por kilo; mientras que para las terneras se tocó un techo de $ 4.600 por kilo.

En líneas generales los valores de la hacienda se mantienen, y en lotes puntuales los compradores están dispuestos a arriesgar un poco más, siempre en hacienda liviana.

Próximos remates de la firma:

• 23 de octubre en la Sociedad Rural de General Conesa.

• 14 de noviembre en Sociedad Rural de Choele Choel.