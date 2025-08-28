SUSCRIBITE
Rural

¿Cuánto cuesta hacer una hectárea de alfalfa y de remolacha forrajera en Río Negro?

Un productor del Valle Medio compartió el costo de implantar y producir estos dos cultivos de gran rendimiento en la provincia y de enorme importancia para la ganadería.

Alan Agustini

Por Alan Agustini

Alfalfa en Río Negro. Foto: archivo Florencia Salto.

Junto con el maíz, en el norte de la Patagonia hay dos cultivos que se consolidan como piezas clave de los sistemas agrícola ganaderos. Ellos son la alfalfa y la remolacha forrajera.

La composición nutricional de la alfalfa, en la que destaca el alto contenido proteico, la convierte en el forraje ideal para establecer buenos procesos de recría a pasto. En Río Negro, particularmente, este cultivo se expresa en su máximo esplendor.

Las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua de calidad para riego en la provincia norpatagónica llevan los rendimientos de la alfalfa hasta las 20 toneladas de materia seca por hectárea, y permiten la obtención de un producto de calidad de exportación.

En cuanto a la remolacha forrajera, su cada vez mayor difusión promete revolucionar la ganadería. Con casos de hasta 30 toneladas de materia seca por seca, y con potencial de hasta 50 toneladas, esta hortaliza puede convertirse en un aliado de los productores ganaderos de todas las escalas.

A sus elevados rindes, hay que sumar como virtudes de la remolacha forrajera el balance entre energía (contenida en la raíz) y proteína (contenida en las hojas), y la capacidad de otorgar alimento para el ganado durante el invierno, estación en la que la producción de forrajes registra un declive. Así, establecer procesos de terminación a pasto con remolacha forrajera es viable.

Costo de implantación y producción de alfalfa y remolacha forrajera en Río Negro

El Lic. José «Pepe» Sáenz compartió sus estimaciones de costo por hectárea de implantación de una hectárea de alfalfa en el Valle Medio del río Negro, y el costo de producción a lo largo de cuatro años de duración del cultivo. Asimismo, reveló los cálculos para implantar una hectárea de remolacha forrajera en la misma región (es un cultivo anual).

Cabe aclarar que estas estimaciones se obtuvieron en base a precios de contratistas y considerando que el agua es bombeada directamente del río, por lo que no se incluye canon de riego.

  • Costo por hectárea de alfalfa en Río Negro
LABOREOSCANTIDADPRECIO US$TOTAL US$
RASTRA DE DISCO370210
CINCEL18080
PERFILADO ( OPCIONAL ACONSEJABLE )1250250
SIEMBRA18080
FUMIGADA11212
TOTAL LABOREOS632
INSUMOSCANTIDADPRECIO US$TOTAL US$
SEMILLA1510150
FOSFATO MONOAMONICO800,972
2,4DB0,573,5
PRESIDE0,15253,75
TOTAL INSUMOS229,25
RIEGOTOTAL U$S
REGADOR MAS 931 7 MESES200
BOMBEO200
TOTAL RIEGO400
 COSTO TOTAL IMPLANTACIÓN1261,25
SEGUNDO AÑOTOTAL US$
FUMIGADA12
2,4DB3,5
PRESIDE3,75
REGADOR MAS 931200
BOMBEO200
TOTAL 2DO. AÑO419,25
TERCER AÑOTOTAL US$
FUMIGADA12
2,4DB3,5
PRESIDE3,75
REGADOR MAS 932200
BOMBEO200
TOTAL 3ER. AÑO419,25
CUARTO AÑOTOTAL US$
FUMIGADA12
2,4DB3,5
PRESIDE3,75
REGADOR MAS 933200
BOMBEO200
TOTAL 4TO. AÑO419,25
 COSTO TOTAL 4 AÑOS DURACIÓN2519
PRODUCCION ANUAL EN TN X 4 AÑOS121517,520
RENDIMIENTO TN/HA EN 4 AÑOS48607080
COSTO US$ KG MATERIA SECA0,0520,0420,0360,0315
  • Costo por hectárea de remolacha forrajera en Río Negro
LABOREOSCANTIDADPRECIO US$TOTAL US$
RASTRA DE DISCO270140
CINCEL18080
SIEMBRA280160
FUMIGADAS61272
FERTILIZADAS21224
TOTAL LABOREOS476
INSUMOSCANTIDADPRECIO US$TOTAL US$
SEMILLA SMART JOSINA1,2555666
FOSFATO MONOAMONICO1400,92128,8
UREA3000,6180
CONVISO ONE HERBICIDA1,5140210
ENGEO INSECTICIDA0,62112,6
SOLOMON INSECTICIDA0,63420,4
CLETODIN ( OPCIONAL )0,674,2
AMISTAR FUNGUICIDA0,43012
TOTAL INSUMOS1234
RIEGOTOTAL US$
REGADOR 7 MESES MAS 931200
BOMBEO200
TOTAL RIEGO400
COSTO TOTAL CULTIVO2110
RENDIMIENTOP TN/HA15202530
COSTO US$ KG MATERIA SECA0,140,1050,08440,07

