¿Cuánto cuesta hacer una hectárea de alfalfa y de remolacha forrajera en Río Negro?

Junto con el maíz, en el norte de la Patagonia hay dos cultivos que se consolidan como piezas clave de los sistemas agrícola ganaderos. Ellos son la alfalfa y la remolacha forrajera.

La composición nutricional de la alfalfa, en la que destaca el alto contenido proteico, la convierte en el forraje ideal para establecer buenos procesos de recría a pasto. En Río Negro, particularmente, este cultivo se expresa en su máximo esplendor.

Las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua de calidad para riego en la provincia norpatagónica llevan los rendimientos de la alfalfa hasta las 20 toneladas de materia seca por hectárea, y permiten la obtención de un producto de calidad de exportación.

En cuanto a la remolacha forrajera, su cada vez mayor difusión promete revolucionar la ganadería. Con casos de hasta 30 toneladas de materia seca por seca, y con potencial de hasta 50 toneladas, esta hortaliza puede convertirse en un aliado de los productores ganaderos de todas las escalas.

A sus elevados rindes, hay que sumar como virtudes de la remolacha forrajera el balance entre energía (contenida en la raíz) y proteína (contenida en las hojas), y la capacidad de otorgar alimento para el ganado durante el invierno, estación en la que la producción de forrajes registra un declive. Así, establecer procesos de terminación a pasto con remolacha forrajera es viable.

Costo de implantación y producción de alfalfa y remolacha forrajera en Río Negro

El Lic. José «Pepe» Sáenz compartió sus estimaciones de costo por hectárea de implantación de una hectárea de alfalfa en el Valle Medio del río Negro, y el costo de producción a lo largo de cuatro años de duración del cultivo. Asimismo, reveló los cálculos para implantar una hectárea de remolacha forrajera en la misma región (es un cultivo anual).

Cabe aclarar que estas estimaciones se obtuvieron en base a precios de contratistas y considerando que el agua es bombeada directamente del río, por lo que no se incluye canon de riego.

Costo por hectárea de alfalfa en Río Negro

LABOREOS CANTIDAD PRECIO US$ TOTAL US$ RASTRA DE DISCO 3 70 210 CINCEL 1 80 80 PERFILADO ( OPCIONAL ACONSEJABLE ) 1 250 250 SIEMBRA 1 80 80 FUMIGADA 1 12 12 TOTAL LABOREOS 632 INSUMOS CANTIDAD PRECIO US$ TOTAL US$ SEMILLA 15 10 150 FOSFATO MONOAMONICO 80 0,9 72 2,4DB 0,5 7 3,5 PRESIDE 0,15 25 3,75 TOTAL INSUMOS 229,25 RIEGO TOTAL U$S REGADOR MAS 931 7 MESES 200 BOMBEO 200 TOTAL RIEGO 400 COSTO TOTAL IMPLANTACIÓN 1261,25 SEGUNDO AÑO TOTAL US$ FUMIGADA 12 2,4DB 3,5 PRESIDE 3,75 REGADOR MAS 931 200 BOMBEO 200 TOTAL 2DO. AÑO 419,25 TERCER AÑO TOTAL US$ FUMIGADA 12 2,4DB 3,5 PRESIDE 3,75 REGADOR MAS 932 200 BOMBEO 200 TOTAL 3ER. AÑO 419,25 CUARTO AÑO TOTAL US$ FUMIGADA 12 2,4DB 3,5 PRESIDE 3,75 REGADOR MAS 933 200 BOMBEO 200 TOTAL 4TO. AÑO 419,25 COSTO TOTAL 4 AÑOS DURACIÓN 2519 PRODUCCION ANUAL EN TN X 4 AÑOS 12 15 17,5 20 RENDIMIENTO TN/HA EN 4 AÑOS 48 60 70 80 COSTO US$ KG MATERIA SECA 0,052 0,042 0,036 0,0315

Costo por hectárea de remolacha forrajera en Río Negro