“Permear la barrera sanitaria es sacarle la rentabilidad a los productores”, dicen los ruralistas de Neuquén y Río Negro

Apenas una semana falta para que la Resolución 180/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) entre en vigencia y habilite el ingreso de carne con hueso desde las provincias del norte del río Colorado (zona libre de aftosa con vacunación) hacia la Patagonia, esta última con un estatus superior de zona libre de aftosa sin vacunación.

Poco pudieron hacer hasta ahora los productores ganaderos de la Patagonia para torcer el brazo al Senasa y dejar sin efecto la medida, aunque tienen muy claro que serán los grandes perdedores cuando este mecanismo se ponga en funcionamiento.

“Esta medida que se plantea de flexibilizar la barrera sanitaria al sur del río Colorado no tiene ninguna ventaja para los productores de ganado de esta parte del país, al contrario nos pone en desventaja con el resto de las provincias ubicadas al norte del río Colorado”, dijo Dante Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel frente a la consulta de Río Negro Rural.

“Lo que pretendemos es que el resto del país haga el mismo esfuerzo que hicimos nosotros para producir en esta parte del país. Porque producir en la Patagonia es algo totalmente distinto a hacerlo en la provincia de Buenos Aires o en La Pampa. Nosotros tenemos una vaca cada 15 hectáreas y ellos tienen 15 en esa misma superficie, entonces los números son totalmente distintos ya sea por los fletes o por los mismos costos de producir”, expresó Segatori.

Ganadería en la Patagonia



“Invertir en ganadería en la Patagonia no se compara con hacerlo en cualquier otra parte del país. Entonces lo que pedimos es que en lugar de permear y disminuir el estatus sanitario que tenemos en esta región, que trabajen y logren el mismo estatus que logramos nosotros, que es libre de aftosa sin vacunación”, planteó Segatori como alternativa a la medida anunciada por Senasa.

El dirigente rural sostuvo que si se igualan las condiciones para comercializar «ellos pueden hacerlo a menor costo y van a tener la mayor rentabilidad”.

También destacó que “esos menores costos de producción que tienen no implican vender la carne más barata. Hay que ser extremadamente ingenuos para pensar que si en Choele Choel, por citar un ejemplo, la carne se vende a 10.000 pesos el kilo en mostrador, lo que ingrese desde el norte lo van a vender a 7.000 u 8.000 pesos el kilo”.

«Lo que pedimos es que en lugar de permear y disminuir el estatus sanitario que tenemos en esta región, que trabajen y logren el mismo estatus que logramos nosotros». Dante Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel.

Segatori expuso que sin entrar en vigencia la medida ya causó pérdidas a los productores de la zona ya que “desde el día que se anunció la Resolución 180 al productor local le bajó 1.000 pesos el kilo de carne al gancho, y eso no se vio reflejado en el precio al mostrador. El precio al productor bajó por la expectativa que había de que iba a ingresar carne del norte”.

El productor y dirigente rural destacó las condiciones diferenciales de lo que significa producir carne en la Patagonia. Dijo al respecto que “hoy un productor patagónico logra tres kilos de carne por hectárea por año. Entonces que le saquen ese margen de rentabilidad que tiene es un golpe importante. No me atrevería a decir que lo saca del negocio porque va a seguir haciendo lo mismo porque es su forma de vida, no es que vive del campo… es tradición, la idiosincracia propia del productor de acá. Con esta medida te sacan la poca rentabilidad que tenés y las ganas de trabajar”, finalizó Segatori.

En Neuquén los reclamos van en la misma sintonía



En el mismo sentido se expresó la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, Cecilia de Larminat, quien sostuvo: «Lo que nosotros pregonamos es que se busque el estatus de libre aftosa sin vacunación en todo el país. En lugar de perforar la barrera y tratar de vender los productos del norte de la barrera al sur, lo que debiera hacerse es tratar de copiar el estatus que tiene el sur en zonas donde todavía se vacuna. De esa manera no habría barreras, divisiones, restricciones y se podría comercializar en igualdad de condiciones, pero siempre con un mejor estatus sanitario a nivel país».

«La Patagonia ha trabajado muchos años para lograr el estatus sanitario que la diferencia del resto del país y eso hace que podamos vender nuestros productos a mercados más exigentes que solo comercian con estados libres de aftosa con vacunación», sentenció.

«Lo que hace esta resolución es poner en riesgo al estatus logrado por Patagonia porque podría ingresar el virus de aftosa en el hueso, porque el hecho de que el riesgo sea mínimo no significa que sea nulo». Cecilia de Larminat, presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén.

Cecilia de Larminat planteó que «lo que hace esta resolución es poner en riesgo al estatus logrado por Patagonia porque podría ingresar el virus de aftosa en el hueso, porque el hecho de que el riesgo sea mínimo no significa que sea nulo».

La dirigente rural de Neuquén dijo además que «otro perjuicio ya no sanitario sino comercial es que debido a que la Patagonia tiene condiciones de producción marginales, como el clima, la geografía, la disponibilidad de pasturas, las distancias, eso hace que la producción no tenga los rindes, la productividad o la eficiencia que puede tener una superficie en la Pampa Húmeda o en el Litoral del país».

Por último alertó sobre otro problema que podría generar la resolución del Senasa: «Si esto se modifica sería un perjuicio sobre todo para la producción ovina que exporta con hueso, y en las regiones inhóspitas de Patagonia donde la ganadería es la única actividad económica que genera arraigo podría ocurrir que esa población abandone el campo y se mude a las ciudades… y eso es algo que sería un error enorme…».