Buena Vida: una chacra que sueña y cultiva futuro en Centenario

Por Juan Pablo Iozzia

Esta es una de esas historias que la sostienen viva la historia de un pueblo, la historia de quienes siguen apostando por la tierra. En la chacra número 3, Mónica Zapata y su familia llevan adelante Buena Vida, un emprendimiento de producción agroecológica de verduras que rescata la identidad chacarera, la actualiza y la comparte con la comunidad. “Producir en Centenario es cumplir el sueño de la tierra propia. Vivir acá, tan cerca del río y de la historia chacarera del Alto Valle, nos permite criar a nuestros hijos en un entorno saludable”, cuenta con orgullo.

La transición de la producción convencional a la agroecología no fue sencilla. “Al principio creímos que el monocultivo era la salida. Pero con el tiempo vimos que la huerta diversificada nos daba mucho más: alimentos de calidad, mayor estabilidad y un modo de vida más acorde a lo que buscábamos como familia”, recuerda.

Al principio creímos que el monocultivo era la salida. Pero con el tiempo vimos que la huerta diversificada nos daba mucho más» Mónica Zapata

En ese camino, instituciones como el INTA y el intercambio con estudiantes y técnicos fueron clave. Hoy, Buena Vida ofrece bolsones de verduras frescas, de estación y sanas, al tiempo que abre sus puertas como espacio de aprendizaje para la comunidad.

Mónica resalta el valor que tienen proyectos como el suyo para mantener viva la identidad chacarera. “Estos espacios no solo generan alimentos, también generan comunidad: las ferias, los encuentros en la chacra y el contacto directo con los consumidores recuperan ese vínculo humano que muchas veces se pierde en el sistema convencional”, afirma. Así, cada bolsón entregado y cada visita recibida se transforman en un aporte a una sociedad más saludable y consciente.

1/ 4 2/ 4 3/ 4 4/ 4

El futuro, asegura, se construye sembrando hoy. “Imaginamos un futuro con más chacras en transición y más consumidores convencidos de que elegir local y agroecológico es una forma de transformar la realidad”, dice Mónica. Y deja un mensaje para los vecinos de la ciudad: “Consumir estos alimentos no solo cuida su salud, también fortalece a las familias productoras y preserva la tierra para las próximas generaciones”.

Imaginamos un futuro con más chacras en transición y más consumidores convencidos de que elegir local y agroecológico es una forma de transformar la realidad» Mónica Zapata

Buena Vida es, al fin y al cabo, una invitación a pensar en Centenario como una ciudad que celebra su historia chacarera, pero que también se anima a cultivar un futuro distinto.

Confira todas las notas del Aniversario de Centenario acá