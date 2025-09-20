Día de la Madre | Imperdible sorteo de Diario RÍO NEGRO: ganá un viaje a Bariloche con estadía incluida
Completá el cupón que estará en nuestra edición papel y participá por un viaje a Bariloche para cuatro personas, con estadía incluida en la cadena Huinid Hoteles. También se sorteará un televisor de 40 pulgadas.
Diario RÍO NEGRO celebra el Día de la Madre con un sorteo imperdible para los lectores de su edición impresa. Junto a la cadena Huinid Hoteles, se sorteará un espectacular viaje a Bariloche para cuatro personas con estadía incluida por siete días. También se sorteará un televisor de 40 pulgadas. Es una oportunidad única para agasajar a las madres en su mes.
¿Cómo participar del sorteo?
La metodología es muy simple y accesible para todos nuestros lectores del diario papel. Deberán buscar el cupón que se publicará todos los días en cada edición. Luego de completarlo con sus datos, podrán depositarlo en cualquiera de las urnas habilitadas para la promoción en toda la región (ver listado adelante).
Un viaje a Bariloche y un Smart TV: los premios
Junto a Huinid Hoteles, se entregarán dos premios increíbles. El primer premio consiste en un viaje a la ciudad de Bariloche para cuatro personas, que incluye transporte y alojamiento por siete días. El segundo premio es un moderno televisor Smart TV de 40 pulgadas, ideal para disfrutar en familia.
Fechas clave que tenés que saber
Los cupones se publicarán la edición impresa del diario desde el domingo 21 de septiembre hasta el domingo 19 de octubre inclusive. La fecha límite para poder depositar los cupones en las urnas y participar del sorteo será el martes 21 de octubre. ¡No te quedes afuera!
Para conocer las bases y condiciones del sorteo podés acceder a este link.
Sorteo Día de la Madre: dónde están las urnas habilitadas para depositar tu cupón
Podés dejar tu cupón completo en las urnas ubicadas en nuestras agencias, en las estaciones de servicio Global Oil y en los kioscos adheridos. También podés entregárselo a tu canillita de confianza.
Agencias de Diario Río Negro
- General Roca: 9 de Julio 733
- Neuquén capital: Ministro González 290
- Bariloche: Gobernador Quaglia 115
- Viedma: Saavedra 597 esquina Laprida
Kioscos adheridos
- General Roca:
- Kiosco Open – Tucumán e Italia
- Kiosco Gente – Avenida Roca 1155
- Bariloche:
- Negro el 13 – Tiscornia y Onelli
- Cholita – Tiscornia 141
- Botica – Vicealmirante O’Connor 760
Estaciones de servicio Global Oil
NEUQUÉN
- Neuquén Capital:
- PUMA La Anónima – Antártida Argentina 1215
- PUMA San Martín y Catriel – San Martín N°1795
- Centenario:
- YPF Centenario – Expedicionarios del Desierto y Paraguay
- Añelo:
- YPF Añelo 1 – Calle Intendente Tanuz y Calle 01
- YPF Añelo 2 – Parque Industrial, Manzana 301, lote 1
- San Patricio del Chañar:
- PUMA El Chañar – Chos Malal y Acceso Principal
Río Negro
- Campo Grande:
- PUMA Campo Grande – Ruta Nacional 151, Km. 31
- Cipolletti:
- PUMA El Puente – Perticone 2445, Puente Carretero
- General Roca:
- PUMA General Roca – La Plata N° 14
- Villa Regina:
- PUMA Villa Regina – Ruta 22 nº 290, Colectora Sur
- Chimpay:
- YPF Chimpay – Ruta 22 y Alem, Km. 1045
