Día de la Madre | Imperdible sorteo de Diario RÍO NEGRO: ganá un viaje a Bariloche con estadía incluida

Participá por un viaje a Bariloche con estadía por siete días para cuatro personas en la cadena Huinid Hoteles. (Foto: gentileza)

Diario RÍO NEGRO celebra el Día de la Madre con un sorteo imperdible para los lectores de su edición impresa. Junto a la cadena Huinid Hoteles, se sorteará un espectacular viaje a Bariloche para cuatro personas con estadía incluida por siete días. También se sorteará un televisor de 40 pulgadas. Es una oportunidad única para agasajar a las madres en su mes.

¿Cómo participar del sorteo?

La metodología es muy simple y accesible para todos nuestros lectores del diario papel. Deberán buscar el cupón que se publicará todos los días en cada edición. Luego de completarlo con sus datos, podrán depositarlo en cualquiera de las urnas habilitadas para la promoción en toda la región (ver listado adelante).

Un viaje a Bariloche y un Smart TV: los premios

Junto a Huinid Hoteles, se entregarán dos premios increíbles. El primer premio consiste en un viaje a la ciudad de Bariloche para cuatro personas, que incluye transporte y alojamiento por siete días. El segundo premio es un moderno televisor Smart TV de 40 pulgadas, ideal para disfrutar en familia.

Fechas clave que tenés que saber

Los cupones se publicarán la edición impresa del diario desde el domingo 21 de septiembre hasta el domingo 19 de octubre inclusive. La fecha límite para poder depositar los cupones en las urnas y participar del sorteo será el martes 21 de octubre. ¡No te quedes afuera!

Para conocer las bases y condiciones del sorteo podés acceder a este link.

Sorteo Día de la Madre: dónde están las urnas habilitadas para depositar tu cupón

Podés dejar tu cupón completo en las urnas ubicadas en nuestras agencias, en las estaciones de servicio Global Oil y en los kioscos adheridos. También podés entregárselo a tu canillita de confianza.

Agencias de Diario Río Negro

General Roca: 9 de Julio 733

9 de Julio 733 Neuquén capital: Ministro González 290

Ministro González 290 Bariloche: Gobernador Quaglia 115

Gobernador Quaglia 115 Viedma: Saavedra 597 esquina Laprida

Kioscos adheridos

General Roca: Kiosco Open – Tucumán e Italia Kiosco Gente – Avenida Roca 1155



Bariloche: Negro el 13 – Tiscornia y Onelli Cholita – Tiscornia 141 Botica – Vicealmirante O’Connor 760



Estaciones de servicio Global Oil

NEUQUÉN

Neuquén Capital: PUMA La Anónima – Antártida Argentina 1215 PUMA San Martín y Catriel – San Martín N°1795





Centenario : YPF Centenario – Expedicionarios del Desierto y Paraguay





Añelo: YPF Añelo 1 – Calle Intendente Tanuz y Calle 01 YPF Añelo 2 – Parque Industrial, Manzana 301, lote 1





San Patricio del Chañar: PUMA El Chañar – Chos Malal y Acceso Principal



Río Negro

Campo Grande: PUMA Campo Grande – Ruta Nacional 151, Km. 31



Cipolletti : PUMA El Puente – Perticone 2445, Puente Carretero



General Roca : PUMA General Roca – La Plata N° 14



Villa Regina : PUMA Villa Regina – Ruta 22 nº 290, Colectora Sur

