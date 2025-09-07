La falta de agua para riego pone en jaque un olivar pionero en Las Grutas

A partir de un minucioso estudio previo en donde se analizaron potenciales cultivos para Las Grutas surgió en el 2001 el proyecto Olivos Patagónicos. En un primer momento se plantaron 700 árboles en forma experimental con resultados sumamente positivos que impulsaron a la firma a continuar con su plan de desarrollo hasta el año 2005, cuando se terminó de plantar unos 10.500 árboles en 28 hectáreas.

La variedad elegida fue la arbequina, “porque es la que mejor se adaptaba tanto en teoría como luego en la práctica, y también tenemos algunas otras variedades como empeltre, frantoio, manzanilla o arauco”, cuenta a Río Negro Rural Carlos Sylwan, al frente de este proyecto productivo.

Tradicionalmente en el sector se utilizaba una densidad de plantación de 100 árboles por hectárea pero “nosotros hicimos un cultivo intensivo de 400 plantas por hectárea”.

El ingreso al sector de ventas de Olivos Patagónicos, en Las Grutas.



“La arbequina es una variedad mayormente aceitera, con un fruto más chico pero con un buen rendimiento, que se adapta a zonas frías y zonas cálidas, la diferencia de calidad que nosotros podemos tener en esta zona es muy superior al resto de la arbequina plantada en otros lados”, explica el productor.

No tienen agua para regar y sólo producen el 10% de lo que podrían



En condiciones normales, el rendimiento de la plantación una vez realizada la extracción debería andar en los 15.000 a 20.000 litros de aceite, pero en los últimos cuatro años solo obtuvieron un 10% de ese volumen.

“Este año produjimos un poco más y sacamos unos 3.000 o 4.000 litros de aceite”, comentó Sylwan.

«Desde hace cuatro años estamos prácticamente sin agua gran parte del año y en este momento no tenemos agua desde abril». Carlos Sylwan, Olivos Patagónicos.

Olivos Patagónicos atraviesa desde hace algún tiempo una situación delicada porque le falta agua para riego debido a un conflicto puntual que no han conseguido resolver y que ya arrastra varios años.

“Desde el año 2002 hacemos un reúso del agua de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Las Grutas, para lo cual tenemos un acueducto que es de nuestra propiedad, desde lo que era la planta de tratamiento hasta el campo. Pero desde hace cuatro años estamos prácticamente sin agua gran parte del año y en este momento no tenemos agua desde abril”.

¿Qué pasó con el agua?



En el 2002, Olivos Patagónicos comenzó a regar con la única fuente de agua disponible para cultivos en Las Grutas proveniente del tratamiento de líquidos cloacales. Pero cuando la empresa Arsa llevó las piletas de tratamiento a otro lugar para poder ampliarlas para el crecimiento poblacional de la localidad, Olivos Patagónicos se quedó sin su fuente de agua.

Ahí comenzó un largo peregrinar por este insumo que todavía no se resolvió y pone en jaque este proyecto olivícola pionero.

Carlos Sylwan, de Olivos Patagónicos. Las Grutas.



Desde Provincia dicen que no pueden poner la cañería nueva para llevar agua desde la planta de Arsa hasta el predio productivo porque sería utilizar fondos públicos para beneficiar a un privado.

Desde Olivos Patagónicos, Carlos Sylwan dice que «abren y cierran la llave de agua a su antojo y prefieren contaminar antes que darme el agua para riego» y habló de la «desidia de la Provincia para quienes quieren producir».