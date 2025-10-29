Remate de hacienda en Stroeder: los precios que dejó la venta de reproductores organizada por la Cooperativa de Patagones y Viedma

Mucha hacienda de calidad se encerró en Stroeder.

Hoy miércoles 29 de octubre se realizó el 20 remate especial de reproductores en instalaciones de la Cooperativa de Stroeder, organizado por la Cooperativa de Patagones y Viedma.

Con un encierre de 500 reproductores bovinos entre toros Angus Colorado y Negro, y Hereford PP, PC y PR se vendió toda la hacienda bajo el martillo del experimentado Daniel Biocca.

La venta contó además con dos ejemplares de la raza Limangus que se subastaron en 9 y 8 millones de pesos. El primero de ellos, un toro PP diente de leche de 650 kg. y otro PC de 900 kg.

La oferta estuvo conformada también por vaquillonas con garantía de preñez: 110 Angus Coloradas, 120 Angus Negras, 70 P. Hereford y vaquillonas para entorar: 50 Angus Coloradas, 30 Angus Negras y 60 Polled Hereford.

Los plazos de venta fueron establecidos en 90 días libres + 90 con interés, o 6 cuotas mensuales sin interés.

La Cooperativa de Stroeder fue elegida para realizar el remate de reproductores.



Algunas de las cabañas participantes fueron: El Palenque de Martín Saiz, Carmen de Patagones; La Pantanosa, de Bernardo Gómez, Carmen de Patagones; El Vizcachero, de Diego Saez, Carmen de Patagones; La Tonita, de Laureano Barila, Carmen de Patagones; Don Enrique, Villalonga; 28 de Junio, de Oscar Furch, Stroeder; La Cantera, Juan Manuel Sosa, Viedma; San Mateo, de Madarieta Hnos, Stroeder; Rincón Vasco, de Bienvenido Gabilondo, Carmen de Patagones; El Riego, Leandra Hartel, Stroeder; Los Álamos, SAGEFA SRL, Carmen de Patagones; Los Avestruces, de Guillermo Luro, Pradere.

El remate arrancó con la venta de equinos que recibieron ofertas por 3,4 millones y 2,8 millones.

Luego fue el turno de algunos ejemplares de ovinos: 3 Polled Merino de 2 d, de Gabilondo. $ 1,5 millón c/u y 2 Polled Merino de 6d, $ 800 mil c/u, más 2 carneros, 1 donado a una escuela y el restante se vendió por $600 mil.

Los valores obtenidos en la venta de bovinos fueron los siguientes:



• Brete 31 – 1 toro Angus Colorado. $8,5 millones

• 3 Angus Colorado 750 kg. X 3 Angus Colorado: $ 6 millones y $ 6,7 millones c/u x 2 restantes

• 3 toros Polled Hereford de La Cantera: $ 7,2 millones (número 4), $ 7,7 millones (número 1), $ 6,5 millones.

Ventas de reproductores bovinos realizadas en Stroeder.



• 2 Toros Angus Negro Puro Controlado 600 kg. La Cantera: $ 6,5 millones c/u

• 1 Limangus PP diente de leche 650 kg.: $ 9 millones comprador Héctor Bizet

• 1 Limangus PC 900 kg. La Tonita: $ 8 millones Tito Rivera

• 1 Toro Hereford PP X160 La Cantera 860 kg. 6 d.: sin oferta.

• 3 toros Hereford de 600 kg. La Pantanosa: $ 5 millones + $ 4,5 por cada uno restante.

2 Angus Controlados negros 600 kilos La Pantanosa: $ 4 millones cada uno.

• 1 Toro La Pantanosa P. Hereford: $ 5,3 millones.

Vaquillonas



• 5 Angus Colorado Don Enrique 2 d 480 a 510 kg. preñadas: $ 4 millones c/u

• Lote 76 – 5 Vaquillonas PC Angus Colorado preñadas: $ 3,8 millones c/u

• 5 Angus negro PC preñadas + 6 Angus negro PC preñadas: $ 3,7 millones c/u por 2 corrales

• 6 Angus negro, PC preñadas 450 kg.: $ 2,7 millones

• Lotes 72 / 70 / 71 – 18 vaquillonas Angus Negro: $ 2,7 millones c/u x 3 lotes de 6

• Lote 69 Los Álamos 4 Angus Negro 620 kg. Preñadas 3er tercio: $ 3 millones

• 6 + 6 vaquillonas con Gtía de preñez Angus Colorado: $ 3 millones x 12

• 3 corrales de 5 Angus Colorado: $ 3,2 millones x 1 corral de 5; $ 3 millones c/u x 2 corrales de 5.

• 28 de Junio. Angus Colorado 450 kg.: $ 3,2 millones c/u x 2 corrales de 5

• Angus Colorado – 28 de Junio: $ 3,55 millones x 1 lote

• Angus Colorado – 28 de Junio: $ 3,3 millones c/u x 10 vaquillonas

• 10 Angus Colorado – 28 de Junio: $ 3,25 millones x 10

• La Pantanosa – Brete 56 y 93. 10 Angus Colorado – en parición: $ 3,5 millones

• 17 vaquillonas preñadas + ternero. Angus Colorado: $ 3,2 millones x 1 corral

• Corral 91 – 6+6 2do. Y 3er tercio de preñez. Angus Colorado: $ 3,1 millones x 2 corrales

• Lote 89 y 88 La Pantanosa 470 kg. Vaquillona Angus Negra x 11: $ 3,2 millones

• La Lomita – Angus Colorado 2d. 470 y 500 kg. x 5: $ 3,15 millones c/u

• La Lomita – Angus Negro x 5: $ 3,15 millones c/u

• Est. La Dulce. Generales Corral 84 y 85 420 kg. X 10. Angus Negro: $ 2,5 millones c/u

• Corral 82 – Angus Negro x 5: $ 2,5 millones c/u

• Corral 83 – Angus Colorado x 5: $ 2,9 millones.

• La Pantanosa 6 Polled Hereford 4 y 6 d, preñadas: $ 2,85 millones c/u

• Vaquillona Hereford – 450 kg. preñadas 1er tercio: $ 2,5 millones c/u x 15 vaquillonas

• Los Álamos. 8 + 8 Vacas paridas Angus Negro + ternero: $ 4 millones x 1 corral

• Los Álamos 7 +7 Vacas paridas Angus Negro: $ 4,1 millones x 2 corrales (14 animales)



Vaquillona sin servicio



• Angus Colorado (15) 350 kg.: $ 2,3 millones c/u lote completo

• 15 dl 300 kg. Angus Colorado: $ 2,6 millones c/u x 15

• Lote 4 y 5 – 14 Angus Colorado: $ 2,6 millones

• Lote 6 y 7 – 14 Angus Colorado: $ 2,55 millones

• Hereford – La Estela, lote 14 y 15 dl.: $ 2,4 millones x 2 corrales

• Hereford 14: $ 2,4 millones

• Hereford, origen Santa Paula. (10). Corrales 8 y 9: $ 2,1 millones c/u.

• Hereford, origen Santa Paula (10). Corrales 10 y 11: $ 2 millones c/u.

• Hereford, origen Santa Paula. (10): $ 2 millones c/u

• El Palenque. DL. 5 Angus Negras: $ 2,1 millones

• El Vizcachero. 12 Angus Negro: $ 2 millones

• El Vizcachero. 6 Angus Colorado: $ 2,2 millones.

• Corral 24 y 25. 12 Angus Negro: $ 2 millones

• 28 de Julio. 10 Angus Colorado: $ 1,9 millones.

• 7 Vacas usadas. + terneros: $ 2,35 millones