La estancia de Chubut que nació en 1930 y es muy fuerte en la producción de ganado ovino y lana fina

El fin de semana de la 14° Exposición del Alto Valle realizada en el predio de la Sociedad Rural en Paso Córdoba una vez más dijo presente la Cabaña Río Pico, un establecimiento ubicado en la provincia de Chubut que no faltó a ninguna edición de la muestra a pesar de que ello implique viajar unos 1.000 kilómetros para llegar a destino.

En esa oportunidad, Julián Gonzalo (h) llegó con sus animales hasta Roca, mientras que Julián Gonzalo (p) se quedó en Sarmiento con otra tanda de animales para participar en la 36° Expo bovina de la localidad y luego fue a Esquel, donde dieron por terminada la participación de la cabaña en este tipo de eventos durante el 2025.

Río Negro Rural habló precisamente con Julián Gonzalo (p) para que nos cuente el presente de la cabaña, una de las más prestigiosas de la ganadería chubutense, y que a pesar de que participó en casi todas las exposiciones de bovinos celebradas en septiembre y octubre en Río Negro y en su provincia de origen, su fuerte es la producción ovina y lanar.

Se quedaron sin animales para vender



“La Exposición de Esquel fue la última del circuito que hacemos este año, a Junín de los Andes no vamos a poder ir porque se nos terminaron los toros, nos quedamos sin animales para ofrecer”, dijo Julián Gonzalo (p) a Río Negro Rural.

El campo de los Gonzalo está ubicado en jurisdicción de Río Pico y de allí recibe su nombre: Estancia Río Pico. Es una explotación familiar, heredada del padre de Julián Gonzalo (p), una porción de lo que ellos denominan estancia vieja, es decir la estancia original de la familia.

“Mi padre es poblador de esta zona desde 1905. Una vez que heredé una porción del campo pudimos ir ampliando, fuimos comprando más y ahora ya tenemos una explotación de mediana a grande y trabajo con toda mi familia, con mis dos hijos en forma permanente, y esporádicamente viene mi otra hija que vive en Trevelin”, cuenta Gonzalo (p).

Julián Gonzalo (p) sigue en actividad en la estancia Río Pico.



La familia a la que hace mención el entrevistado son Julián Gonzalo (h) y María Fernanda, ambos veterinarios, y Rodrigo que es ingeniero agrónomo.

“Nosotros somos originarios de cerca de acá. Cuando mis padres vinieron de España se afincaron en Gobernador Costa y después el campo este, Río Pico, lo compraron en 1930, el Río Pico viejo que le decimos, después fuimos incorporando fracciones linderas hasta completar el predio actual.

Un poco de historia de Estancia Río Pico



El campo que heredó Julián Gonzalo de su padre eran unas 5.500 hectáreas y con la incorporación de nuevas tierras linderas lo llevaron a aproximadamente 38.000 hectáreas que tiene en la actualidad.

La geografía donde se desarrolla la actividad de Estancia Río Pico es “todo secano, hay una parte muy ínfima que estamos haciendo algún riego muy casero, pero es 100 por 100 secano”, dijo Julián Gonzalo (p). La estancia original Río Pico Viejo la pobló el padre de Gonzalo quien fallece en 1970 y “de ahí me hago cargo yo”, cuenta el entrevistado.

El fuerte de Estancia Río Pico siempre fue la cría de ganado ovino y la producción de lana, a lo que se suma la actividad de la cabaña que ya tiene nombre propio entre los ganaderos de la Patagonia.

La cría de ganado lanar, la principal actividad de Estancia Río Pico



Dice Gonzalo: “La cría de ganado lanar es nuestra principal actividad y tenemos un complemento interesante de vacunos por la zona donde estamos que es bien precordillera, pero el fuerte nuestro es la cría del merino australiano, y apuntamos a la lana fina de 19,5 micrones aproximadamente».

Estancia Río Pico, especialista en ganado ovino merino australiano.



En ese objetivo de conseguir lana cada vez más fina, que es la que demanda el mercado de exportación, están concentrados los mayores esfuerzos de este emprendimiento.

“La lana que hacemos se exporta toda. Hace unos días mi hijo estuvo en Australia y compramos cuatro carneros para seguir mejorando genéticamente. Del año 95 que fuimos por primera vez a Australia y ya hemos traído más de 20 carneros en pie, esta vez trajimos dos polled merinos mochos y dos astados”, comenta orgulloso de este nuevo logro para la estancia.

Australia siempre fue un referente en la producción lanera mundial, y sus ejemplares ovinos se destacan por su genética dentro de un mercado muy competitivo, aunque como explicó Gonzalo (p) “ya la diferencia no es tan grande como cuando empezamos a ir nosotros un poquito antes del 2000, hoy la calidad se ha equiparado, se ha traído mucha genética australiana, la genética argentina ha mejorado muchísimo y te diría que está casi a la par, la única diferencia es que allá hay más cantidad pero en cuanto a calidad estamos prácticamente igual”.

A pesar de estar prácticamente en igualdad de condiciones, todo este esfuerzo tiene una explicación. “Uno sigue yendo a Australia para conseguir nuevas corrientes de sangre, siempre hay que buscar nuevas líneas de sangre para tratar de irse superando y ese es el objetivo de ir otra vez a comprar allá, la genética no es un gasto, es una inversión”, indica el productor.

Bovinos de calidad, además de ganado lanar



Más allá de la producción lanera como eje principal de su actividad, la cría de bovinos que realiza Río Pico siempre tuvo un rol preponderante dentro de la ganadería patagónica.

“Son explotaciones viejísimas, prácticamente a la par de los ovinos. El plantel de Polled Hereford lo iniciamos allá por el año 60. Empezamos con puro registrado y después en el año 70 empezamos con puro de pedigrí, siempre inseminando con lo mejor, la genética ha sido una de mis obsesiones”, sostiene Gonzalo (p).

La historia de la cabaña ya lleva varios años y refuerza su prestigio con la incorporación y preparación de animales adaptados a la Patagonia, con condiciones climáticas por lo general bastante adversas para la cría bovina. “Comenzamos como cabaña definitivamente en el año 70, pero mi padre tenía puro por cruza a campo desde antes”, dice Gonzalo.

Durante décadas la cría estuvo centrada en la raza Hereford, pero “hace unos años empezamos con Angus, con embriones, compramos una vaquillona muy buena que tenía Luciano Correndo, que es un amigo. Le compramos el 50% y con eso estamos haciendo embriones. El Angus nuestro es muy incipiente pero vamos bien encaminados y con muy buena genética”, sostuvo el titular de Estancia Río Pico.

Un plantel de 300 madres en el rodeo bovino de la Estancia Río Pico



La explotación bovina de la Estancia se asienta en un plantel de “300 madres, que para esta zona puede ser un lote interesante, pero comparado con la provincia de Buenos Aires es un número muy chiquito”.

«Tenemos una producción de entre 70 y 80 toros por año, vendemos vaquillonas, terneros al destete, es el mismo manejo que se hace en cualquier rodeo”, dijo Gonzalo.

Consultado respecto de los valores que se manejan hoy en el mercado ovino y bovino, el productor sostuvo que las guerras han perjudicado bastante a los productores laneros porque nadie compra para estoquearse. Explicó que “no son valores malos, pero tampoco son todo lo bueno que podrían ser en condiciones de comercio normal”.

Para lo que es bovinos “en Sarmiento y en Esquel anduvieron bien las ventas, los toros buenos se pagaron bien y se fueron mucho para la zona de Conesa y Río Colorado”.