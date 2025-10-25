Expo Bovinos 2025: así fueron los precios de venta del remate realizado en Junín de los Andes

El ring de ventas de la Sociedad Rural de Neuquén tuvo actividad ayer por la tarde en Junín de los Andes.

Unos 110 ejemplares de bovinos Angus y Hereford Puros de Pedigrí, Puros Controlados y Puros Registrados se subastaron en la reciente Expo bovinos 2025 finalizada en Junín de los Andes el día de ayer.

Las ventas también contaron con 890 animales para invernada, conformados por novillitos, terneras y terneros, vaquillonas, vacas secas, vaquillonas preñadas y vaquillonas 2° y 3° parto.

Los resultados del remate fueron muy positivos, tanto en calidad como en valores obtenidos, destacándose la participación activa de numerosos compradores y el acompañamiento del público durante toda la jornada.

El remate de hacienda en Junín de los Andes cerró con buenos promedios de venta.



Los toros Hereford PR alcanzaron un promedio de $5.000.000, con un máximo de $6.200.000, mientras que los toros Angus PC promediaron $4.500.000. Entre las hembras, las vaquillonas preñadas Hereford PR lograron un promedio de $3.500.001, y las vaquillonas generales Angus se ubicaron en $1.575.000 promedio.

En la categoría de invernada, los novillitos de 230 kg promediaron $5.800, y las terneras de 170 a 180 kg, $4.650, mostrando valores sostenidos y un marcado interés por la calidad genética y el trabajo de los criadores.

A continuación el listado completo de los precios obtenidos en el remate, con un detalle de los animales y los valores mínimos, máximos y promedios: