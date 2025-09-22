Repercusiones | «Es una buena sorpresa»: la Sociedad Rural sobre la suspensión de las retenciones a las exportaciones de granos 

El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre. Se trata de una forma de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado. La medida generó repercusiones en referentes del ámbito productivo.

El anuncio fue brindado por el vocero presidencial Manuel Adorni a través de «X». Junto al mensaje afirmó que la medida responde a «la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno» lo que «castiga a los argentinos».

La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir.



Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero… — Manuel Adorni (@madorni) September 22, 2025

«Es una sorpresa buena», la respuesta de la Sociedad Rural ante la eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos

En diálogo con TN, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, habló sobre la decisión del Gobierno de eliminar las retenciones a las exportaciones de granos.

“Es una sorpresa buena, es una buena noticia que nos abre nuevamente una puerta para seguir insistiendo lo bondadoso que es sacar el impuesto más invasivo que son las retenciones. El Gobierno lo hizo por poco más de un mes, veremos cómo funciona, dijo.

Por su parte, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Perada, remarcó que «permitirá aliviar la tensión cambiaria» y aseguró que «la temporalidad de la medida no soluciona el problema de fondo del sector» pero «da un respiro».

Y manifestó: «es importante considerar que, al tratarse de una medida de emergencia, los efectos pueden verse licuados por una sobre oferta del cereal, lo que puede empujar los precios a la baja en un efecto «Puerta 12», a través de «X».

La decisión del gobierno de eliminar las retenciones hasta el 31 de octubre permitirá aliviar la tensión cambiaria. Es claro que la temporalidad de la medida no soluciona el problema de fondo del sector, aunque da respiro. En cualquier caso, vuelve a demostrar el peso del campo. — Marcos Pereda (@MPeredaBorn) September 22, 2025

Las repercusiones de la medida que elimina las retenciones a las exportaciones de granos

El sector agropecuario reaccionó de inmediato a la noticia. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, aseguró que «apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones», aunque sean temporales. Añadió que aún falta conocer los detalles de la implementación y cuándo la medida será efectiva.

En la misma línea, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), remarcó que la decisión del Gobierno de llevar las retenciones a cero para todos los granos es un “reclamo histórico del campo argentino”.

Y aseguró que la medida «devuelve rentabilidad» y «permitirá a cada productor destinar su producción al cumplimiento de obligaciones, afrontar los costos de la próxima siembra y reinvertir en su propia actividad».

Miguel Angel Pichetto, Diputado Nacional, fue tajante con su opinión y habló de una «medida oportunista y electoral. Deber ir a buscar la rápida liquidación del campo de lo que queda».