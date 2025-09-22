Por la suba del dólar, el Gobierno suspende las retenciones a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre

Antes de la apertura del mercado cambiario, el Gobierno nacional dio un nuevo golpe de efecto. Al anuncio de que se negocia con el Tesoro de los Estados Unidos un préstamo, que según trascendidos podría ser de US$30.000 millones, ahora se suma uno nuevo: suspenderán de manera temporal los derechos de exportación sobre los granos.

«Con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos«, informó el vocero de la Presidencia de la Nación, Manuel Adorni, en una escueta publicación en la red social X. Afirmó que la medida responde a «la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno», lo que «castiga a los argentinos».

La alusión del funcionario nacional refiere a la depreciación que ha sufrido el peso argentino en las últimas semanas, en todos los segmentos. La cotización del dólar en el Banco Nación, que es una referencia del mercado minorista, saltó $200 en los últimos 30 días; la suba equivale al 15,2% en tan solo un mes. En el mercado mayorista, la escalada en el mismo período fue $182,50 (+14,1%).

Dato 13,4% Suba del dólar oficial mayorista entre el 20 de agosto y el 20 de septiembre.

Con un tipo de cambio más devaluado y sin retenciones, el Gobierno confía en que las liquidaciones de granos se aceleren en los próximos días, incrementando la oferta de dólares en un contexto en que el dólar se ubica en el techo de la banda de flotación acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en que el Banco Central vende reservas a un ritmo preocupante.

El Gobierno, de esta forma, optó por una medida que menoscaba el superávit fiscal, considerada la piedra angular de la política económica oficial, con el fin de descomprimir el mercado cambiario. En ese sentido, el anuncio se suma al realizado por el presidente Javier Milei el pasado viernes: Argentina negocia con Estados Unidos un préstamo, cuyo monto estaría en torno a los US$30.000 millones. El objetivo es fortalecer reservas y, por su intermedio, contener la depreciación cambiaria.

Asimismo, la medida tendrá impacto directo e indirecto sobre los precios internos de la economía. Aunque un eventual retroceso de la cotización del dólar podría presionar a la baja la inflación, la menor oferta de granos (principalmente maíz) resultante de la medida tendrá un efecto contrario.

Cómo cambiarán las retenciones a la exportación de granos

La medida sucede menos de dos meses después de la recordada baja de alícuotas de retenciones del agro, anunciada por el presidente en la última edición de la Expo Rural de Palermo. Desde entonces, la carga impositiva sobre el maíz y el sorgo es del 9,30%, del girasol del 5% y 4%; y de la soja al 26%. Aunque se desconoce la letra chica de la medida, se espera que la tasa para todas estas producciones sea 0 (cero) hasta el 31 de octubre.

Según estimaciones de Javier Preciado Patiño, aún restan liquidarse de la última campaña un equivalente a US$8.400 millones entre soja y maíz. Dos tercios de ese total estaría explicado por la leguminosa.