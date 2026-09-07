La AFA demoró el anuncio de los amistosos de la Selección Argentina: cuáles son los posibles rivales

La AFA tenía previsto anunciar los próximos amistosos de la Selección Argentina hoy pero la confirmación se pasó para el miércoles ya que aún restan algunos detalles.

La postergación está relacionada indirectamente con las suspensiones a los jugadores después de la final con España. La AFA espera que FIFA aclare si los amistosos cuentan como partidos Clase A.

En ese caso, los sancionados pueden empezar a descontar su castigo en estos encuentros. Generalmente, los amistosos en el mismo país no catalogan así. Los suspendidos son Leandro Paredes (10 partidos), Nahuel Molina (7) y Thiago Almada (1).

Esta ventana de Fecha FIFA abarca del 21 de septiembre al 6 de octubre. Se pueden organizar hasta cuatro amistosos y Argentina jugaría dos o tres.

La Selección disputaría un amistoso en el Monumental y otro en el interior del país. Lo que aún no se definió es si Lionel Messi tendrá un partido homenaje después de anunciar su despedida.

Un rival posible para el de Buenos Aires es Burkina Faso y también se habla de Benin. En ese caso serían cuatro amistosos seguidos como local contra países africanos ya que los últimos en el país antes del Mundial fueron con Mauritania y Zambia.

Burkina Faso está 62° en el ranking FIFA y fue el rival de Argentina en la final del Mundial Sub 20 de 2001 en el que la Selección se consagró como local. Benin se ubica 93°.