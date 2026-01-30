Río Negro es un oasis en medio de la crisis de calidad panadera que atraviesa el trigo argentino

Hace unas semanas, contábamos el auspicioso comienzo que tuvo la trilla de trigo en Río Negro. En un campo ubicado en Luis Beltrán (Valle Medio del río Negro), se cosecharon 88 quintales por hectárea (qq/ha) (sobre un total de 450 hectáreas) con una variedad de ciclo largo.

En el mismo sentido, en un campo ubicado en el valle denominado Negro Muerto (cerca de la localidad rionegrina de General Conesa) la campaña culminó con un Finde medio de 70 quintales de trigo por hectárea. Ese mismo campo (llamado Kaita Co) tiene el récord provincial: allí, hace cinco temporadas, se obtuvieron 100 quintales por hectárea.

Los altos rendimientos en Río Negro no son una sorpresa: bajo riego y con condiciones agroclimáticas óptimas, esta gramínea alcanza su esplendor todos los años. Sin embargo, la sorpresa de la campaña 2025-2026 estuvo dada por lo sucedido en los campos del centro y norte del país. El secano se vio favorecido por un régimen de lluvias particularmente benevolente durante el crecimiento del trigo. En zonas de Buenos Aires, los rindes promedio de trigo se ubicaron cerca de los 60 qq/ha.

La calidad del trigo: pobre en el centro y norte y alta en la Patagonia

La contracara de tan alta productividad en el centro y norte del país es la magra calidad obtenida. Según los análisis de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, sobre un total de 3.170 muestras de la cosecha 2025-2026, apenas un 3,57% del trigo alcanza el nivel mínimo de gluten para ser empleado en la industria panadera. Un dato que ilustra la gravedad del cuadro.

El nivel de gluten mínimo requerido para la panificación es del 26%. En cuatro de cada 10 muestras, el contenido no llega siquiera al 20%. «A nivel país hubo grandes fallas en lo que es calidad», explicó Alfonso Cerrotta, responsable técnico de la Chacra Vinpa de Aapresid. «Se fertilizó poco, rindió mucho y se diluyó la proteína, lo que hizo que hoy haya poca calidad panadera disponible», señaló.

El carácter generalizado de la problemática llevó a que los molinos harineros debieran modificar sus procesos industriales, para evitar que el poco gluten contenido en el trigo se pierda durante el amasado.

Dato 32,1% Contenido de gluten alcanzado en un campo en el valle del río Negro.

En contraposición, se espera que los parámetros de calidad se ubiquen en excelentes niveles en Río Negro, como sucede habitualmente. Por ejemplo, según revelaron a Río Negro Rural, el trigo cosechado en Negro Muerto arrojó un contenido de gluten del 32,1%. La clave de esta gran diferencia se asocia a los planes de fertilización.

En la Patagonia, la regla está dada por los súper-rindes, por lo que la fertilización es intensiva, y no conservadora como en gran parte del país. «En Río Negro ya estamos acostumbrados a estos altos rendimientos, por eso los planes de fertilización del trigo están más adaptados y la calidad no suele caerse tanto», agregó Cerrotta.

En Río Negro la producción de trigo es aún marginal, comparado con los volúmenes obtenidos en el secano de las provincias del norte. Un dato llamativo considerando que en esta provincia los altísimos rindes del trigo no solo se combinan con estabilidad gracias al riego, sino también con el mantenimiento de altos estándares de calidad.

