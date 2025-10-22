Una colonia menonita compra más de 5.000 hectáreas en una joya productiva de Río Negro

La Colonia Menonita Nueva Esperanza, procedente de la localidad pampeana de Guatraché, ha cerrado esta semana la compra de más de 5.000 hectáreas en la margen norte del río Negro. El objetivo es sistematizar e irrigar ese extenso campo para el desarrollo de actividades agropecuarias y para la radicación de varias familias de la comunidad en el lugar.

El campo en cuestión se ubica a media hora de la ciudad de General Conesa, provincia de Río Negro. En particular, las más de 5.000 hectáreas adquiridas por Nueva Esperanza corresponden al denominado «Negro Muerto», un amplio valle costero al norte del río Negro.

Se estima que entre 30 y 50 familias de la colonia menonita se radicarán en esa zona del norte patagónico para realizar actividades agropecuarias bajo riego. Al tratarse de un lugar de incipiente desarrollo, es posible decir que la llegada de Nueva Esperanza al Negro Muerto es un evento que dará origen a una nueva comunidad rural en Río Negro.

Negro Muerto: una joya productiva de Río Negro

Esta operación inmobiliaria no es más que el reflejo del brillante futuro inmediato del Negro Muerto, un valle de alrededor de 62.000 hectáreas regables. Debido a su potencial e incipiente pero firme desarrollo, bien podría decirse que esa región es un diamante en bruto.

Además de las vastas extensiones de tierra, la abundancia de agua de calidad proveniente del río Negro y las excelsas características climáticas para el desarrollo de diversas actividades primarias dotan a este valle de notables ventajas para el agro. Una muestra de ello es Kaita Co, un campo del lugar donde ya se han logrado hasta 64 quintales por hectárea (qq/ha) de soja y 84 qq/ha de trigo.

El desarrollo definitivo del Negro Muerto aguarda por la concreción de un ambicioso proyecto de electrificación, elaborado por el gobierno de la provincia de Río Negro. Mientras tanto, la iniciativa privada sigue dando muestras del interés por la región, con la Colonia Menonita Nueva Esperanza constituyéndose como protagonista del más reciente hito.

Sobre la Colonia Menonita Nueva Esperanza

En la provincia de La Pampa, a 35 kilómetros de Guatraché, se encuentra la Colonia Menonita Nueva Esperanza. Fundada en 1986 por familias provenientes de México y Bolivia que buscaban un lugar aislado donde vivir según sus creencias, levantó sobre diez mil hectáreas una nueva comunidad rural en el centro del país, donde conservan sus tradiciones holandesas y alemanas e instalaron un tambo, huertas y talleres.

Sin renunciar a su estilo de vida, la colonia se ha abierto lentamente al turismo. Quien llega puede recorrer la quesería, la carpintería o la metalúrgica, ver cómo se crían los animales o se construyen carruajes, y comprar los productos elaborados por ellos mismos. Estas actividades podrían, quizás, tratarse de un adelanto de lo que traerán a Río Negro, con una decisión que marca un antes y un después en el desarrollo del Negro Muerto.