Se vendió Agrónica SA, la mayor productora de alfalfa de la Patagonia

Una operación inmobiliaria de alto vuelo se confirmó en el inicio de 2026. La firma española Nafosa vendió su filial Agrónica SA, la principal productora de alfalfa de la Patagonia.

La operación de Agrónica SA se centraba en Fortín Copahue, un campo ubicado en el área denominada Colonia Josefa, que forma parte del Valle Medio del río Negro. La firma inició su operación allí en 2012 y hoy tiene 1.300 hectáreas bajo riego, con potencial de ampliarse a 6.000 hectáreas.

Con una producción anual promedio de 10.000 toneladas de megafardos al año (que se exportan en un 70%), Agrónica se convirtió en el actor principal del sector en los valles irrigados del río Negro.

Fuentes calificadas confirmaron a Río Negro Rural que Nafosa cerró la venta la unidad de negocios que poseía en Colonia Josefa, Río Negro, aunque continuará con la operatoria comercial en la Argentina. Ello implica que continuará comprando alfalfa a terceros para su compresión en la planta industrial de Bahía Blanca y la posterior exportación a través del puerto de Buenos Aires. También tendrá continuidad la operación de la firma en la provincia de Córdoba.

Los compradores de Agrónica SA son Grupo Don Mario y Ceibos Group. El primero fue noticia hace unos meses, al quedarse con gran parte de la operatoria en Argentina del semillero alemán KWS. El segundo es un conglomerado agroindustrial de notable crecimiento reciente.

Aún se desconoce el monto final de la operación de venta del negocio, que incluye un campo regado por 27 pivotes centrales y donde la alfalfa se rota con otros cultivos como maíz, trigo, cebada, avena, ray grass, sorgo y moha. Conocé este establecimiento en el siguiente video.

