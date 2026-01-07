Mapa: dónde funciona Agrónica SA, la mayor productora de alfalfa de la Patagonia que se vendió en Río Negro 

La firma española Nafosa vendió su filial Agrónica SA, la principal productora de alfalfa de la Patagonia. (Foto: archivo Juan Thomes)

La confirmación de la venta de Agrónica SA, conocida como la mayor productora de alfalfa de la Patagonia, generó un fuerte impacto en la región. Tal como anticipó Diario RÍO NEGRO la operación inmobiliaria y comercial involucró al establecimiento estrella Fortín Copahue, situado en una zona estratégica de Río Negro.

Para dimensionar el activo que pasó a manos de Grupo Don Mario y Ceibos Group, es fundamental ubicarlo en el mapa. El campo se encuentra en Colonia Josefa, sobre la margen sur del río Negro, un área que bajo la gestión de la española Nafosa se transformó en un polo de exportación mediante tecnología de riego.

Mirá el mapa de dónde funciona Agrónica SA en Río Negro

Un verdadero «fortín» bajo riego

El establecimiento cuenta actualmente con 1.300 hectáreas bajo riego, abastecidas por 27 pívots centrales. Esta infraestructura permite una producción anual promedio de 10.000 toneladas de megafardos, de los cuales el 70% se envía al mercado internacional.

El potencial de la zona fue determinante para cerrar la venta: el proyecto en Colonia Josefa tiene capacidad para ampliar la superficie irrigada hasta las 6.000 hectáreas, lo que multiplicaría la capacidad forrajera de la provincia.

Fortín Copahue, un campo ubicado en el área denominada Colonia Josefa, hoy tiene 1.300 hectáreas bajo riego, con potencial de ampliarse a 6.000. (Foto archivo: Juan Thomes)

