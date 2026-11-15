No es una cabaña más: el proyecto ganadero que nació dentro de una escuela patagónica

El establecimiento cuenta con 60 madres y trabaja en la producción de reproductores puros registrados. Foto: Marcelo Ochoa.

La Escuela Secundaria de Formación Agraria (ESFA) de Viedma desarrolla su propia cabaña de la raza Hereford, un proyecto ganadero que apunta a la producción de reproductores con calidad genética.

La iniciativa comenzó en 2021 y funciona en la parcela C36, uno de los espacios productivos de la institución. Allí se realiza la cría y selección de bovinos para obtener ejemplares puros registrados. Los estudiantes participan de las distintas etapas del trabajo, desde el manejo del rodeo hasta las tareas sanitarias y reproductivas.

Cómo nació la cabaña Hereford en la escuela agraria de Viedma

Marcelo Lisi, médico veterinario y docente de la ESFA, está a cargo de la cabaña. Según contó, la idea surgió a partir de las pruebas productivas de toros que se realizaban en el establecimiento. En ese momento, la escuela ya contaba con un rodeo de vacas para cría y encontró la posibilidad de aprovechar esa base productiva para avanzar en la selección genética y la producción de reproductores.

«Ya teníamos buenas vacas y dijimos, vamos a ver si podemos hacer una cabaña para darle un valor agregado», recordó.

La elección de la raza Hereford respondió a las características de la región. Para Lisi, es una de las alternativas más adecuadas, junto con Angus, para los sistemas productivos de la zona. En este caso, también pesó una característica particular: la mansedumbre de los animales.

Marcelo Lisi, médico veterinario y docente, está a cargo de la cabaña de la ESFA. Foto: Marcelo Ochoa.

Una cabaña con 60 madres y 29 toritos para la venta

Actualmente, el plantel está compuesto por 60 madres, 16 vaquillonas puras registradas destinadas a reposición y 29 toritos puros registrados que estarán disponibles para la venta el próximo año.

El sistema reproductivo combina inseminación artificial y servicio natural. El trabajo comienza en diciembre, cuando se inseminan las vacas que reúnen las condiciones reproductivas.

Luego de aproximadamente diez días ingresan dos toros para realizar el repaso y completar el servicio. Estos permanecen en el rodeo hasta principios de marzo. La cabaña registra un índice de preñez superior al 95% y alcanza un 90% de destete.

La selección de los futuros reproductores es otro de los momentos centrales del ciclo productivo. Después del destete, se realiza una primera evaluación de machos y hembras. En mayo se lleva adelante una preselección y, en agosto, un inspector de la raza visita el establecimiento para concretar la selección definitiva.

Los terneros nacen con un peso aproximado de 36 kilos en las hembras y 38 kilos en los machos. Al destete, los ejemplares alcanzan entre 220 y 240 kilos.

La cabaña trabaja con un rodeo cerrado y dentro del programa Puro Registrado de Hereford. El proceso de selección permite avanzar en la calidad genética de las futuras generaciones sin incorporar animales de otros establecimientos.

Uno de los objetivos es obtener reproductores de frame moderado, adaptados a las condiciones de la región. Se busca que puedan recorrer distancias, desenvolverse en ambientes de monte y mantener su condición corporal durante períodos de sequía.

Una alimentación 90% pastoril y bajo riego

La alimentación es otro de los aspectos fundamentales del sistema. La meta de la cabaña es sostener una producción aproximadamente 90% pastoril, con suplementación estratégica en determinadas etapas.

La parcela tiene unas 70 hectáreas. De ese total, alrededor de 45 están destinadas a pasturas, principalmente de alfalfa. También cuentan con cinco hectáreas de maíz, una hectárea de remolacha forrajera y otra de verdeos.

La producción ganadera es uno de los espacios de formación práctica de la escuela agraria de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Durante la primavera, el verano y el otoño, los animales aprovechan las pasturas. En invierno, las madres reciben silo de maíz de planta entera y forraje diferido durante aproximadamente cinco meses. Las vaquillonas de reposición, en tanto, se alimentan con remolacha forrajera y verdeos.

La producción de alimentos también forma parte del trabajo de la escuela. El maíz se cultiva en el propio establecimiento, cuatro de las cinco hectáreas se destinan a la elaboración de silo y una a la cosecha de grano.

Para los toritos que atraviesan el período de evaluación productiva se utiliza alfalfa con suplementación de maíz.

Al estar bajo riego, el establecimiento cuenta con distintas alternativas para garantizar el acceso al agua. Dispone de un molino, bebederos y perforaciones, además del abastecimiento desde el canal durante determinadas épocas del año.

Los estudiantes participan de las tareas ganaderas

La cabaña no funciona solamente como una unidad productiva. También es un espacio de aprendizaje donde los estudiantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación como técnicos en Producción Agropecuaria.

Los alumnos se trasladan hasta la parcela C36 para participar de distintas actividades vinculadas con el manejo del rodeo. Intervienen en trabajos de manga, manejo de alambrados eléctricos, selección de animales, asistencia en los procesos de inseminación artificial y tareas sanitarias.

La participación abarca distintas etapas del ciclo ganadero y permite que los jóvenes conozcan de cerca las exigencias del trabajo en un establecimiento de cría.

La alimentación del rodeo se basa principalmente en pasturas de alfalfa y verdeos. Foto: Marcelo Ochoa.

El manejo sanitario incluye tratamientos preventivos para las hembras de reposición y los toritos, además de vacunas aplicadas a las madres antes del servicio y previo al parto. Estas últimas buscan prevenir enfermedades reproductivas, abortos y diarreas en los terneros mediante la transferencia de anticuerpos a través del calostro.

De esta manera, los estudiantes no solo observan los procedimientos, sino que también se involucran en las tareas que forman parte de la actividad ganadera.

El próximo paso: participar en exposiciones ganaderas

Aunque la cabaña todavía no participó en exposiciones, presentarse en estos espacios es uno de los próximos objetivos del proyecto.

La intención es dar a conocer el trabajo realizado, mostrar la genética que vienen desarrollando y continuar posicionando la producción de la escuela.

La escuela apuesta al mejoramiento genético de la raza Hereford, con animales adaptados a las condiciones de la Patagonia. Foto: Marcelo Ochoa.

Entre los desafíos cotidianos, Lisi mencionó el abigeato, una problemática que afecta al establecimiento y que persiste pese a las medidas de prevención que implementaron. Para intentar proteger el rodeo, la institución incorporó cámaras de vigilancia y reforzó los cierres nocturnos del predio.

Sin embargo, los robos de animales continúan y representan una preocupación para la cabaña, tanto por las pérdidas económicas como por el impacto en el trabajo de producción y selección genética que realizan.



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