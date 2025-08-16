Un estudio en Río Negro revela cuánta agua necesita el cannabis

Durante los días 7 y 8 de agosto, en la ciudad de Mar del Plata, se llevó a cabo el XXVIII Congreso Nacional del Agua (CONAGUA 2025), uno de los eventos más relevantes del país en torno a la gestión y uso sustentable de los recursos hídricos. En este marco, el INTA, la Asociación Ciencia Sativa y la empresa Pasedatti S.A.S. presentaron un estudio inédito sobre el consumo de agua en cultivos de Cannabis sativa L. bajo condiciones de invernadero en la región de la Patagonia Norte.

La presentación, a cargo de la Lic. Gabriela Calzolari -investigadora de INTA Alto Valle-, compartió los resultados de un ensayo que representa la primera aproximación cuantitativa al consumo hídrico del cannabis en esta región. La investigación fue realizada junto al equipo de Riego de Cannabis de la Estación Experimental Alto Valle, en la provincia de Río Negro.

Un cultivar nacional y medicinal

El estudio se llevó a cabo con la variedad Cannawine INTA–ACCS, el primer cultivar de cannabis registrado por el INTA en conjunto con la Asociación Civil Ciencia Sativa. Esta genética, desarrollada para uso medicinal, presenta una proporción CBD:THC de 10:1, con un contenido de CBD entre el 10 y el 13%, y un THC menor al 1%. Cannawine está inscripta en el Registro Nacional de Cultivares del INASE y se encuentra disponible para su comercialización, lo que la convierte en una herramienta concreta para proyectos productivos legales y regulados en Argentina.

El ensayo en Patagonia Norte aborda la experiencia que se desarrolló durante la temporada 2023/2024 en un invernadero del INTA Alto Valle, ubicado en una zona de clima templado y seco, con escasas precipitaciones anuales. En este contexto, el manejo eficiente del agua adquiere una importancia estratégica.

Dato 60% Es el porcentaje del consumo hídrico que ocurre durante la fase vegetativa del cultivo.

Las plantas fueron cultivadas en macetas de 30 y 60 litros, registrando de manera precisa el volumen de agua aplicado y las pérdidas por evaporación. El objetivo central fue relacionar el consumo de agua con la producción de flores secas, a fin de evaluar la eficiencia hídrica del cultivo.

El ensayo contó con el respaldo técnico del Laboratorio de Agua y Suelo para la Sustentabilidad Productiva y Ambiental (LASSPA) del INTA Alto Valle, que diseñó el sistema de riego garantizando una metodología alineada con condiciones productivas reales. El laboratorio también analizó parámetros clave como pH, salinidad, fertilidad y capacidad de retención de los suelos.

Resultados destacados

Los resultados mostraron que el 60% del consumo hídrico ocurre durante la fase vegetativa del cultivo. Además, las plantas en macetas de 60 litros no solo consumieron más agua, sino que también produjeron mayor biomasa floral seca en comparación con las cultivadas en macetas más chicas, de 30 litros. Sin embargo, la eficiencia del uso del agua fue similar en ambos casos: se utilizaron alrededor de 2,2 litros por cada gramo de flor seca producida, lo que indica un rendimiento proporcionalmente igual en términos de eficiencia hídrica.

Aunque a nivel mundial existen estudios que resaltan los altos requerimientos de agua del cannabis y su sensibilidad a factores como la salinidad del suelo, la información local es escasa, especialmente para variedades nacionales y en condiciones áridas como las de la Patagonia Norte. Este estudio aporta datos concretos para mejorar el manejo del riego y planificar la fertilización en cultivos bajo cubierta.

Proyecciones futuras

Los investigadores ya cuentan con datos obtenidos mediante lisimetría, lo que permitirá analizar el movimiento y la calidad del agua en cultivos en suelo. Además, se proyectan estudios que relacionen el consumo hídrico con variables como la salinidad y la calidad final del producto.

“En un contexto de creciente interés por el cannabis medicinal y de creciente presión sobre los recursos hídricos, generar información precisa y local es fundamental para una producción sostenible y eficiente”, concluyó Calzolari al cierre de su exposición.

Vale destacar que este ensayo forma parte del proyecto “Producción de Cannabis sativa L. con fines terapéuticos, científicos y de investigación y desarrollo en Patagonia Norte”, una iniciativa conjunta que sigue fortaleciéndose.

“Seguimos apostando a la investigación y al desarrollo de cannabis medicinal, para eso desde Pasedatti S.A.S. estamos enfocados en la finalización del laboratorio de este complejo de investigación”, comentó Antonio Barahona, presidente de la firma. En tanto Roxana Aguirre, representante de la Asociación Ciencia Sativa agregó: “Esta colaboración público–privada es lo que ha permitido integrar capacidades en investigación, extensión y producción”.