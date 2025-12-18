Productores pidieron por la electrificación rural durante la gira del BID en Río Negro: «Permitiría un crecimiento exponencial»

Funcionarios provinciales y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) visitaron Guardia Mitre, en el marco de las gestiones para activar un crédito internacional para obras de electrificación rural destinadas al riego productivo en los valles de esa localidad, Colonia Josefa y Negro Muerto.

Participaron en la recorrida el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy; el jefe de Proyectos del BID, Paolo Desalvo; y los secretarios de Agricultura, Lucio Reinoso; y de Ganadería; Tabaré Bassi; entre otros.

Durante un encuentro en la sede de la Sociedad Rural de Guardia Mitre, con la presencia de Diario RÍO NEGRO, Banacloy fue crítico con la permanente revisión de proyectos, cada vez que cambia el gobierno Nacional y pidió autonomía para que la provincia pueda definir su endeudamiento sin el visto bueno de Nación.

Desalvo remarcó que de varios proyectos presentados solo continúan en carpeta este de Río Negro y otro de Misiones, adelantó que el análisis técnico se extendería durante 2026 y para 2027 se podría concretar el primer desembolso, si todo marcha sin inconvenientes.

Estuvieron presentes también una docena de productores que ofrecieron detalles de sus emprendimientos que totalizan unas 7.000 hectáreas bajo riego «por esfuerzo propio» sin desembolsos oficiales y reclamaron por el esperado tendido eléctrico que permitiría un «crecimiento exponencial» de la superficie bajo riego, pero -además- solucionaría los inconvenientes que se presentan a diario para el millar de vecinos de Guardia Mitre que sufren con las deficiencias del servicio.

Ante la esperanza que se abre, los productores no dejaron pasar la oportunidad para reclamar ante el ministro Banacloy por el servicio que presta la empresa Edersa: «Flaco es un desastre, vas a la oficina de Viedma y parece que retrocedimos 50 años. Siempre te tratan mal y somos grandes clientes» le dijo uno de ellos que abona más de 25 millones de pesos mensuales en concepto de consumo eléctrico.

La visita de funcionarios y técnicos fue valorada por los presentes, aunque algunos con muchos años recorridos marcaron que mantienen el escepticismo por promesas anteriores.

«Estamos tratando de convencer a la gente del BID mostrando nuestra realidad. Tenemos un valle ineficiente que se está regando a explosión, con motores gasoleros, y creemos que la electrificación cambiaría todo» aseguró el intendente Miguel Evans.

Para Juan Leyro Díaz, presidente de la Sociedad Rural, fue «una buena reunión porque hablaron los productores, cada uno desde su experiencia, del tamaño de su producción desde distintas alternativas productivas» y remarcó que «hay un denominador común, tanto entre los que tienen energía como entre los que no la tienen y es que se necesita más» porque «Guardia Mitre está creciendo y tiene mucho más por crecer y necesitamos combustible y lo principal es la energía, el tendido de la línea de media tensión desde Conesa hasta acá» aseguró.

Luego del encuentro parte de la comitiva recorrió los campos de dos reconocidos productores de la zona y continuó su marcha hacia General Conesa.