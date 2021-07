Salen a la venta terrenos residenciales en Roca

El municipio de Roca anunció que implementará un nuevo Plan habitacional. El proyecto consiste en la venta de terrenos en zonas residenciales de la ciudad, con precios y tasas de financiación accesibles, destinados a la construcción de viviendas unifamiliares.

La iniciativa contará con un cupo especial para trabajadores y trabajadoras municipales. El plan contempla la necesidad del segmento poblacional que aún no ha podido comprar un terreno para construir su casa y tampoco encuadra en la urgencia socioeconómica para acceder a un lote social. Para garantizar esa accesibilidad, el precio de los mismos será inferior al valor de mercado promedio.

De acuerdo a lo informado podrán acceder trabajadores y trabajadoras registrados, en relación de dependencia, monotributistas o autónomos, con domicilio en Roca y antigüedad no menor a 5 años de residencia, que acrediten no ser propietarios de bienes inmuebles -ninguno de los integrantes del grupo familiar- y no estar imputados en causas penales por delitos de usurpación.

Se prevé la venta de cien terrenos ubicados en distintos sectores de la zona urbana, con destino único y uso permanente de vivienda unifamiliar, con prohibición de venta y alquiler por un plazo de 10 años. La implementación de este programa contempla un cupo especial destinado a subsanar una falencia histórica con los y las trabajadores municipales que no tienen acceso a este tipo de facilidades para proyectar la vivienda propia.

La inscripción para los sorteos de ambos cupos, se realizará mediante turnos que comenzarán a asignarse a partir del lunes 12, únicamente a través del 0800-222-9742, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 19.

Desde el gobierno municipal se destacó que lo recaudado a través de este plan se reinvertirá en políticas públicas orientadas a seguir extendiendo servicios básicos en los barrios más alejados y mejorando la situación habitacional de la comunidad roquense.

Para mayor información sobre requisitos y documentación a presentar en: www.generalroca.gov.ar.