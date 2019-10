Es de Roca, salió ayer en su bicicleta playera y no la volvieron a ver más

El fiscal Luciano Garrido informó esta noche que desde el día de ayer está activo el protocolo de búsqueda para dar con Silva Isabel Soledad, de 39 años.

La vecina se ausentó ayer, a las 15:30, de su hogar en una bicicleta playera color gris. Es de contextura robusta, tez clara, tiene una mancha oscura, como un moretón debajo del ojo izquierdo. Y mide 1,60 metros, tiene pelo oscuro ondulado, corto hasta los hombros.

A través de un comunicado de prensa se informó que como señas particulares posee un tatuaje de una flor en el brazo derecho, y en una de sus piernas un trébol de gran tamaño.

Al momento de irse de su casa vestía musculosa negra con rosas, campera de jean, pantalón negro, y zapatillas negras. Y llevaba una bolsa de tela color clara, contenía mercadería, no posee celular, no portaba documentación personal y no poseía dinero.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que por cualquier información, se pueden comunicar a la Comisaria 21º, al teléfono 0298 443-6718 o a cualquier unidad policial.