Salud en Cipolletti: "Hay camas en el privado pero falta personal"

La falta de camas de terapia intensiva en el sistema de salud público de Cipolletti no se soluciona –solamente- con más unidades. Otro déficit que puso al descubierto la pandemia por el coronavirus es la falta de personal, especialmente intensivistas.

Por ejemplo, hay camas en el sistema privado que no se pueden poner a disposición porque falta personal. Algo así sucede en el Sanatorio Río Negro que cuenta con varias unidades de terapia intensiva pero no cuentan con los profesionales para ponerlas a disposición.

A la escasez del recurso humano se le suma el cansancio. La demanda que desató la pandemia mantiene al personal al límite de su capacidad emocional. Por eso la necesidad de sumar nuevos profesionales no tiene como único fin aumentar la capacidad de atención, sino también darles descanso a los trabajadores.

En ese sentido, el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, reconoció que no se consiguen intensivistas. “No se consiguen. Estamos haciendo búsqueda por dos o tres lugares y esperamos tener novedades la semana que viene. Me interesa darle descanso a nuestros médicos, sobre todo al Departamento de General Roca”, señaló el funcionario en declaraciones a LU19.

Zgaib detalló que hay alrededor de 15 camas en el sistema privado, entre Roca y Cipolletti, que no se pueden utilizar porque no hay personal, ni enfermeros ni médicos.

“Hay camas en el privado que no se pueden activar por falta de recursos humanos. Nosotros podríamos conseguir los enfermeros pero no los médicos. Esa ayuda en el privado también nos interesa poder sostener”, indicó.

El funcionario detalló que la provincia compró 50 respiradores que están trabados en la aduana hace un mes. “Estamos haciendo la gestión para sacarlos y ponerlos a disposición de la provincia. Habíamos apuntado a comprar 100 respiradores pero el problema es el recurso humano para manejarlo. Hace 15 días hablamos con Nación para tener un soporte parque puede descansar nuestros médicos de UTI pero no hemos tenido respuesta, no porque Nación no quiera sino porque no hay”.

Ayer trascendió que la disponibilidad de respiradores en el sistema público del Alto Valle Oeste está al límite y llegó el momento de elegir a quién se le da una cama de terapia intensiva.

Lo reconoció la directora del hospital de Cipolletti y se vivió con un paciente de Fernández Oro de 80 años. Finalmente, el hombre fue derivado a Allen según informó el intendente de Oro, Mariano Lavín.