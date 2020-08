Sin camas en Cipolletti ya priorizan a quién internan

La situación de un hombre de 80 años con coronavirus desató el peor escenario en el sistema sanitario de Cipolletti: elegir a quién darle una cama de terapia intensiva. El paciente de Fernández Oro fue derivado ayer al hospital cipoleño porque su cuadro de salud empeoró en las últimas horas.



Quedó internado con oxígeno pero sin respirador porque el centro de salud no tiene más capacidad. La situación que se venía alertando desde hace varios días llegó, explicaron fuentes del servicio hospitalario.



La familia del paciente, el pastor Luis Anastassi, realizó un reclamo ayer por la mañana en el centro de Fernández Oro para visibilizar la situación. Aseguran que en la ciudad hay muchos pacientes que necesitan atención pero el sistema de salud está colapsado.

“Estamos pidiendo por un respirador para Luis. nuestra gente se nos está muriendo y no tenemos nada”, indicó Fabio Huenchunao, presidente de la Asociación de Pastores de Río Negro. Agregó que desde el hospital de Cipolletti dijeron que no hay lugar y que le darán “prioridad” a otras personas.



La directora del hospital, Claudia Muñoz, indicó que están buscando una cama y que es posible que haya un traslado a Viedma, dependerá de la evolución del paciente.

El paciente, según explicó su familia, no presentaba enfermedades de base pero el covid le originó una nuemonía bilateral que complicó su estado de salud. “Es posible que haya un traslado a Viedma sino conseguimos la cama acá. Como lo hemos dichos desde un principio no todo paciente puede soportar un respirador, ni tampoco significa que el respirador le salve la vida, pero estamos buscando la cama. Nosotros hablamos con la familia sobre esta situación”, explicó Muñoz.



La directora detalló que no hay disponibilidad de más camas de terapias intensivas en el sistema de salud y además señaló que hay que “priorizar”. “Yo lo entiendo porque es muy duro, puede ser mi papá pero en Cipolletti hoy no tenemos camas”, indicó.

Dato 14 camas de terapia intensiva tiene Cipolletti en el hospital, 10 están destinadas para casos covid.



Agregó que las decisiones se toman en conjunto y que ella no tiene autoridad para definir a quién se le da la cama, es decir que hay un protocolo para elegir, la edad es una de las variables. “Una de las cosas que se ha marcado es la edad. La atención no se le niega a nadie, lo que se está analizando es el tema de ingresar o no a respirador”, concluyó.