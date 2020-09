Salud Mental: denuncian la entrega discontinua de medicación en Bariloche

La Asociación Civil de Usuarios y Familiares de Salud Mental (Acufa) solicitó al ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, que garantice la provisión de medicamentos a los usuarios del servicio en Bariloche.

La organización incluyó una lista de los 16 medicamentos faltantes de uso habitual para el tratamiento de trastornos mentales. Denunciaron que “los faltantes de medicación psicotrópica son habituales y obligan a interrumpir repentinamente los tratamientos”.

“Hay un ministro de Salud que hace oídos sordos. Exigimos una explicación”, objetó Yolanda Riquelme, la presidenta de Acufa y aclaró que el problema se genera “particularmente en Bariloche en forma recurrente y desde hace, al menos, seis o siete años”.

“Arrastramos esta problemática desde hace años pero en el último tiempo, se ha visto agravada con la pandemia. Sabemos de las dificultades vinculadas al transporte de la medicación pero deberían tomar medidas preventivas al respecto”, cuestionó Riquelme, en diálogo con RÍO NEGRO.

Advirtió que este inconveniente afecta a “personas con una enfermedad crónica que están respaldadas por una ley de incapacidad. Al faltarles la medicina, se descompensan, vuelven a enfermarse, a decaer. Les vuelven a cambiar la medicina y a veces, no es la indicada. Vuelven las descompensaciones y atrás, hay familias que sufren”.

Riquelme señaló que “con la medicación, son personas como cualquier otra que puede ir a trabajar, a un gimnasio, hacer talleres pero sin su medicina, vuelven las crisis y las internaciones. Y como son enfermedades crónicas, Salud Pública debe hacerse cargo”.

La mujer objetó que hay usuarios que no tienen familia y solo cobran “su pensión por incapacidad de 8.000 pesos. Los medicamentos son muy caros”.

“Hemos pedido respuestas pero nos dicen que Bariloche es una ciudad muy grande y cada vez hay más usuarios de Salud Mental. Que no alcanza la medicación, que no llega, que no hay. Lo cierto es que nos pasamos todo el tiempo en la farmacia del hospital. O vamos a la cooperadora que se hace cargo para comprar pero muchas veces, no dan abasto”, expresó.

Aumentó la provisión de medicamentos

Al ser consultado sobre el reclamo, el director del hospital Ramón Carrillo, Leonardo Gil, explicó que los atrasos en la provisión se deben al incremento de los usuarios de Salud Mental. Puntualizó que "la provisión de medicamentos aumentó un 40% en Bariloche y, en Salud Mental, ese porcentaje está por arriba del 30%".

"La gente consume más medicamentos en contexto de pandemia. Muchos se han quedado sin trabajo. No es nada fácil el contexto. De todos modos, nunca hubo faltante", expresó.

Añadió que "hoy por hoy, los laboratorios piden dinero anticipado, aumentaron los valores de las medicaciones y hubo atrasos con las nuevas licitaciones. Aún así el Ministerio ya tomó cartas en el asunto para evitar problemas, haciendo compras generalizadas", indicó.