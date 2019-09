Santiago Aguirre vuelve a las raíces

Volver a las raíces musicales y culturales es la idea de Santiago Aguirre, quien presentará su disco “Abriendo caminos” hoy en Teneas. Antes del recital el cantautor habló de su nueva propuesta.

P- ¿Quién es Santi Aguirre, en un párrafo?

R- Soy Santi Aguirre. Es mi nombre. Es mi identidad. Pero soy lo que he aprendido de muchas personas. Ojalá pudiera invitarlas a todas al escenario. Pero eso es parte de otro sueño. O del mismo. No sé. Soy una persona que canta lo que le gusta cantar. Desde que aprendí a hacerlo siento una necesidad de decir, de llorar y de gritar cantando. Pero este canto es parte de uno mucho más grande y es el de poder seguir construyendo la canción latinoamericana. El folclore como raíz, como mensaje, como “actualización” humana, como expresión totalmente necesaria para seguir mejorando.

P- ¿A qué paisajes sonoros te referís cuando hablas de “Paisajes sonoros”?

R- La música que hago intenta expresar lo que escucho del paisaje que tenemos en este norte patagónico. Me críe desde muy niño en la cordillera: primero en Aucapan, un paraje que queda entre Aluminé y Junín de los Andes, y después en San Martín de los Andes. Cuando terminé la secundaria me mude al Alto Valle.

P- ¿De qué hablan tus letras?

R- Intento cantar lo que me nace de las experiencias de los lugares que he recorrido.

P- ¿Cuánto tiempo demandó grabar el disco?

R- La idea del grupo es algo que se discute mucho. Lo colectivo, lo grupal, la militancia, la compañía, la banda y muchos ejemplos más. A mí siempre me interesó pensarme como parte de un todo. De algo que no tiene que ver solamente con mis ganas de hacer música. Si no con las ganas de varias personas más. Es así es como nace este material: recopilando a los y las artistas que fueron parte de muchas experiencias, grupos, canciones, llantos, risas y otras marcas. Que fueron parte de un camino musical que he nutrido gracias a cada una de las personas con las que he compartido una canción.

P- La presentación será junto con varias disciplinas artísticas: ¿Qué es lo más importante para vos, entonces?

R- En este caso, la actualidad del proyecto es esa: hoy va a pasar algo más grande para mí. Va a ser un momento de encuentro muy hermoso y lo creo desde la sensación de agradecimiento que tengo hacia cada persona que hasta con una palabra está ayudándome a lograr este sueño. En total vamos a ser 30. Cada una aceptó a participar con la convicción de aportar algo y de construir este “chow”, como le decimos. Así que estoy enormemente emocionado y agradecido a la banda que toca hoy: Andrés Ambrogetti, Guille Gorordo, Nahuel Chávez, Arístides Scelzi, Pía Arroyuelo, Paula Freiberg, Pablo Correa, Ramiro Villar, Rocío Venturini, Patricio Banegas. Las personas que bailan: la agrupación Puquy mujeres folclóricas, Francisca Arriagada, Emilce Gómez, Pablo reyes, Eluney y Ailen Aguirre (mis hermanas). “El Negro” (mi viejo) en los títeres. Son mi familia del arte en todo este camino. Y en esto me refiero a que no solo la música forma parte de lo cultural, si no otras formas artísticas también. Y creo que siempre se sigue aprendiendo, por eso el nombre del disco.

Cuando me preguntan de dónde soy y qué música se hace en mi lugar, me cuesta contestar en seguida, porque pertenezco a la Patagonia y la música que hago es de muchos otros lugares, pero es nacida acá” Santiago Aguirre

P- ¿En dónde ponés el acento?

R- Hoy quiero decir todo esto. Contar qué venimos haciendo con toda la gente que me crucé y desde el lugar en el mundo en que lo estamos haciendo. Hablo mucho del lugar de pertenencia porque quiero seguir viajando y conociendo gente y culturas, y así seguir compartiendo escenario con más artistas. Hasta ahora tengo experiencias hermosas.

P- ¿Con qué otros artistas compartiste escenario antes?

R- Compartí con grandes artistas reconocidos a nivel nacional: José Luis Aguirre, Milena Salamanca, Pancho Cabral, Rodolfo “Tubo” Moya, Che Joven, Bruno Arias. Y también con artistas locales que admiro mucho: Celia Eyman, Nicolás Leiva, Gabriela Centeno, El Dúo Moya-Cuevas, Grupo Aitué y varios más.

P- ¿El material, suena a la Patagonia? Digo por el folclore regional.

R- El disco en sí es una recopilación de cinco chacareras, dos zambas y dos candombes. Cada canción habla de algo en particular y a la vez todas hablan de esto que desarrollé antes: quien soy, de donde vengo y a donde voy.

P- ¿Te interesa hacer otros géneros musicales?

R- A mí me gusta el folclore, creo que es el mensaje concreto de reconocernos socialmente. Sí, me gusta la chacarera, la zamba, que son parte del folclore argentino, pero también me gusta el candombe, el festejo peruano, el samba, el son jarocho y muchos ritmos de raíz folclórica latinoamericana y del mundo. El término folclore es un término que está relacionado a la música que cada pueblo tiene como reivindicación cultural de sí misma. La Patagonia tiene muchas culturas mezcladas por la realidad histórica, por cómo se fueron dando los sucesos sociales y territoriales. Entonces cuando me preguntan de dónde soy y qué música se hace en mi lugar, me cuesta contestar en seguida, porque pertenezco a la Patagonia y la música que hago es de muchos otros lugares, pero es nacida acá.

El “chow”

Presentación: hoy, a las 21:30.

Lugar: Teneas (Leguizamón 1701).

Entradas: anticipadas a 250 pesos, que se pueden adquirir en Libracos (Corrientes 282) o llamar al 2996319372.