Lionel Scalon lamentó que a la selección argentina se le escapara la victoria en el final del partido con Colombia, después del empate 2 a 2 de anoche en Barranquilla, correspondiente a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 y en la previa a una nueva edición de la Copa Améria.

“Cuando pensás que está todo terminado, no lo está. Lamentablemente nos vamos con un punto cuando merecíamos los tres. Argentina mereció ganar. No hay que dar más vueltas. Hasta el minuto 94 el partido fue muy bueno. En la última jugada le queda a ellos. No era merecido”, aseguró el entrenador.

Scaolini, quien fue blanco de las críticas después del nuevo empate, destacó que sus jugadores “hicieron un esfuerzo enorme. Son los primeros que no quieren que las cosas salgan mal. Dominamos el juego. A veces, de una manera bastante vertical. En los seis partidos, fuimos superiores al rival. Merecimos ganar en todos, pero los merecimientos no cuentan”.

En relación con la jugada que terminó con el empate de los colombianos, en la que Miguel Borja le gana a Juan Foyth, quien salió mal desde el fondo, comentó que “son errores individuales, no defensivos. El partido defensivo del equipo fue perfecto hasta esa pelota. Fue un error puntual y nada más. Es la última jugada y te cambia todo el partido. El resto, los 94 minutos y medio fueron perfectos”.

Scaloni se refirió a los lesionados del equipo nacional, enfocado en la Copa América, donde debutará el lunes frente a Chile. “Teníamos un montón de complicaciones para armar el equipo y el banco de suplentes. Había jugadores que seguramente no iban a terminar el partido porque venían de lesiones. Nos condiciona en el armado. Esperemos ahora recuperarlos totalmente”, afirmó el entrenador.