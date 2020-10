Schwartzman disfruta de un momento histórico

El Peque calificó su momento como histórico y reconoció que no pensaba llegar tan lejos en Roland Garros. Gentileza.

El argentino Diego Schwartzman consideró "histórico" su rendimiento en la gira europea con el pase a los cuartos de final de Roland Garros, el último Gran Slam de la temporada, acotada por la pandemia de Coronavirus, donde está jugando en un destacado nivel.

"Esto es histórico para mí. No esperaba llegar a la final en Roma, a los cuartos acá, y todo es perfecto hasta el momento", manifestó Schwartzman, quien ayer avanzó a los cuartos de final en París después de vencer en tres sets ael italiano Lorenzo Sonego.

"Cuando vengo a un certamen me tengo confianza, tengo humildad, pero en la cancha siento que voy a ganar los partidos. El comienzo después de la pandemia no fue bueno, pero lo que vino luego no lo esperaba", aseguró el Peque.

Destacó que "en la pandemia me entrené mucho, hice mi propio gimnasio. Lo nuestro no es duro, estamos jugando certámenesde gran categoría".

Hay cosas peores que jugar mal en algunos certámenes, como me pasó en la reanudación de la actividad en la gira de Estados Unidos", indicó la mejor raqueta argentina.

El Peque no ocultó su felicidad con el triunfo frente a Sonego, pero admitió "algunos errores" en los primeros sets que tiene que corregir para su próximo partido.

El Peque reconoció que empezó nervioso su partido con el italiano Sonego. Gentileza.

"Fue un partido difícil, estaba nervioso, pero resultó un gran juego para mí. En los últimos games jugué muy bien, fui agresivo y merecía ganar", agregó Schwartzman.