Schwarzenegger VS Stallone: dos estrenos con el regreso de los musculosos más famosos

En pocos días se estrenará Rambo: last blood , y el mes que viene, Terminator: destino oculto. Las dos traerán de regreso a los maestros contemporáneos del cine de acción de los últimos tiempos, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.

No solo John, el protagonista de Rambo, y el robot modelo 101, que fue enviado desde el futuro para asesinar a Sarah Connor en 1984, revivirán. también lo hará la rivalidad que desde hace 50 años vienen sosteniendo los dos musculosos. El éxito en la taquilla será el campo de batalla en esta contienda.

El inicio de esta lucha empezó la noche que se entregaron los Globos de Oro de 1977. Ambos fortachones coincidieron en la gala y terminaron sentados en la misma mesa.

En aquel entonces Stallone ya era una estrella con Rocky, el film más taquillero de Estados Unidos en 1976. En cambio Schwarzenegger recién llegaba a Hollywood, y era conocido en Austria por ser fisicoculturista.

Durante los 80 Arnold empezó a aparecer en las portadas de las revistas, tras los estrenos de Conan el bárbaro. En una entrevista que brindó en 1985 confesó su poca simpatía por el actor de Rocky. “Me enojaría si oigo mi nombre mencionado en la misma frase que Stallone. Él usa dobles de acción para sus escenas. Yo no”, desafió.

El intérprete de Rambo no se quedó atras y según aseguró News of the World, él habría sido quien desparramó el rumor de que Schwarzenegger simpatizó con Hitler en su juventud.

Años después, en el show de David Letterman, Stallone dijo que existía un “desprecio violento”. “Después de un tiempo, empezó a gustarme esa competencia. Obtendría un arma más grande, dispararía a más personas. Pero luego él entró a la ciencia ficción y me dejó atrás”.

Ya en los años 90 el pasado quedó atrás y los actores se asociaron a Bruce Willis como dueños de la cadena de restaurantes Planet Hollywood.

El paso por la arena política de Schwarzenegger y un retroceso en la carrera de Stallone, se juntaron en la pantalla, con Los indestructibles (2010) y sus secuelas, y más adelante en Plan de escape (2013).

Un detalle de color que contó el ex gobernador de California en una entrevista de 2017. Algo de cierto había en el rumor de su incidencia en que Stallone aceptara protagonizar una de las peores cintas de su carrera, ¡Para o mi mamá dispara! (1992).

“Es cierto, leí el guión y ¡era tan malo! He hecho películas que apestaban, lo sé, pero ésta era realmente mala. Dije: ‘voy a hacer como que tengo un gran interés en este guión, ya que sé cómo funciona Hollywood’. Y pedí una cantidad indecente de dinero, de ese modo dirían: ‘Vamos a dárselo a Sylvester. Tal vez podamos contratarlo por menos’”.