¿Se hizo justicia?

En autos “Soria José María c/ Young Eduardo s/ Ordinario” expte nº 0383/02/j1, que se tramitó ante el Juzgado Civil Comercial y de Minería nº 1 de la ciudad de Viedma, a cargo del Dr. Fermín Donate, se ha probado que quien suscribe prestó al Contador Eduardo Young la suma de U$S 20.000 en junio del 2001.

En los autos de referencia, se dictó sentencia en fecha 20 de octubre de 2005, la que fuera confirmada por la Cámara de Apelaciones, en la que condena al contador Eduardo Young a abonar la suma de $ 71.200 con más intereses, en concepto de devolución de dinero prestado.

El contador continúa desarrollando su profesión, está debidamente notificado, aún espero que se disponga a cumplir, devolviéndome el dinero le presté.



La justicia estatal no alcanza, a pesar de haber agotado las instancias judiciales, el contador Eduardo Young anda muy tranquilamente, gastando los 20.000 dólares que el suscripto con una vida de trabajo tardó años en conseguir.

Podemos ver publicaciones en los siguientes link:

http://www1.rionegro.com.ar/diario/2008/06/20/cartas_de_lectores.php#1213933381

http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/11/06/cartas_de_lectores.php#125747901392

https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/7933/young-asumio-en-la-secretaria-de-hacienda-de-san-antonio-oeste

Para que los que no saben, se enteren y los que saben lo recuerden.



Hablo del caso del contador que reside en la ciudad de Las Grutas, Río Negro, quien recibió de mí la suma de 20.000 dólares en junio del 2001.

El motivo: un préstamo; el final: un desastre hasta hoy.



Llevamos 21 años y no cumplió con nada, es decir que no me pagó y tampoco asumió su obligación de reintegrar los gastos que ocasionó con un juicio que lo declaró “responsable”.

Delito no existe, sólo es una condena civil que no le impidió continuar con su actividad profesional y personal. Además, para cerrar, la Jueza K. Vanessa Kozaczuk del Juzgado Nro. 9 de San Antonio Oeste que había intimado al contador a abonar lo adeudado bajo pedido de quiebra del año 2020, lo desestima cuando ya estaba actualizado el monto y convenido el pago.



Así funciona este sistema. Siguen como si nada, encima se creen invadidos y hasta son llamados a ocupar cargos en el gobierno como ocurrió el 3 de agosto de 2017 cuando el Intendente de la Municipalidad de San Antonio Oeste, Luis Ojeda, tomó juramento como nuevo Secretario de Hacienda municipal al Contador Eduardo Young.

Lo incierto, estos actos y la falta de cumplimiento de las sentencias judiciales por parte de los ciudadanos, llevan en muchos casos a nuestra juventud a crecer sin creer en nada y sin un horizonte de, precisamente, justicia.

José María Soria

DNI 11.849.236

Plaza Huincul