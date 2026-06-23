Murió un hombre en un trágico accidente en Río Negro: trabajaba con una motosierra y un árbol se le cayó encima

En la provincia de Río Negro se registró un trágico accidente. Un hombre murió luego de que un árbol cayera sobre su cuerpo. El episodio se registró en Mallín Ahogado, localidad rionegrina ubicada a pocos kilómetros de El Bolsón.

Cayó un árbol y murió una persona: qué se sabe del trágico accidente

De acuerdo a la información brindada, el fatal desenlace se registró minutos antes de las 18 del lunes 22 de junio. Mediante un llamado al 911, se informó que en la zona cercana a Wharton, un árbol se cayó y como consecuencia, un hombre quedó atrapada debajo.

Fuentes oficiales detallaron a Diario RÍO NEGRO que todo habría ocurrido cuando el hombre estaba cortando leña con una motosierra. Según lo establecido, mientras realizaba la maniobra, el árbol sobre el que estaba trabajando, perdió fuerza y cayó sobre él.

La víctima fue hallada por la persona con la que convivía un vecino, ambos dieron aviso inmediato a las autoridades. En el sitio se montó un gran operativo que incluyó el trabajo conjunto de la Policía, Criminialística, Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Splif y hospital de El Bolsón.

Pese al esfuerzo del personal, se confirmó que la persona, lamentablemente, ya se encontraba sin signos vitales.

En el hecho tomó intervención Fiscalía que ordenó realizar las tareas correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar aviso a la familia, aunque resaltaron que el Gabinete de Criminalística descartó indicios de criminalidad.