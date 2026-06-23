ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Sociedad

Murió un hombre en un trágico accidente en Río Negro: trabajaba con una motosierra y un árbol se le cayó encima

El trágico episodio ocurrió este 22 de junio en Mallín Ahogado. La víctima fatal aún no fue identificada.

Redacción

Por Redacción

La persona murió tras quedar atrapada debajo de un árbol en Mallín Ahogado.

La persona murió tras quedar atrapada debajo de un árbol en Mallín Ahogado.

En la provincia de Río Negro se registró un trágico accidente. Un hombre murió luego de que un árbol cayera sobre su cuerpo. El episodio se registró en Mallín Ahogado, localidad rionegrina ubicada a pocos kilómetros de El Bolsón.

Cayó un árbol y murió una persona: qué se sabe del trágico accidente

De acuerdo a la información brindada, el fatal desenlace se registró minutos antes de las 18 del lunes 22 de junio. Mediante un llamado al 911, se informó que en la zona cercana a Wharton, un árbol se cayó y como consecuencia, un hombre quedó atrapada debajo.

Fuentes oficiales detallaron a Diario RÍO NEGRO que todo habría ocurrido cuando el hombre estaba cortando leña con una motosierra. Según lo establecido, mientras realizaba la maniobra, el árbol sobre el que estaba trabajando, perdió fuerza y cayó sobre él.

La víctima fue hallada por la persona con la que convivía un vecino, ambos dieron aviso inmediato a las autoridades. En el sitio se montó un gran operativo que incluyó el trabajo conjunto de la Policía, Criminialística, Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Splif y hospital de El Bolsón.

Pese al esfuerzo del personal, se confirmó que la persona, lamentablemente, ya se encontraba sin signos vitales.

En el hecho tomó intervención Fiscalía que ordenó realizar las tareas correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar aviso a la familia, aunque resaltaron que el Gabinete de Criminalística descartó indicios de criminalidad.


Temas

Bariloche

El Bolsón

Mallín Ahogado

Río Negro

En la provincia de Río Negro se registró un trágico accidente. Un hombre murió luego de que un árbol cayera sobre su cuerpo. El episodio se registró en Mallín Ahogado, localidad rionegrina ubicada a pocos kilómetros de El Bolsón.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén