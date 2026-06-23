ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Cierre temporal de Pino Hachado por «hielo y nieve»: el estado de los pasos a Chile este martes 23 de junio

Vialidad Nacional compartió el estado actualizado de los pasos fronterizos a Chile. Se espera un nuevo reporte para informar cómo continuará la situación.

Redacción

Por Redacción

Complejo fronterizo Pino Hachado. Cartel.-

Complejo fronterizo Pino Hachado. Cartel.-

Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial sobre el estado de transitabilidad en los Pasos Fronterizos. De esta manera confirmó que Pino Hachado permanecerá cerrado durante las primeras horas de esta martes debido a las condiciones climáticas que afectan a la zona cordillerana. 

Cierre temporal de Pino Hachado

Según el reporte oficial de las 08:05, la ruta se encuentra totalmente intransitable debido a la acumulación de nieve y la presencia de hielo en la calzada.

Además se detalló que hay presencia de viento, el cielo está nublado, hay zonas con animales sueltos y en el kilómetro 48 hay riesgos de posible caída de piedras.

Se espera un nuevo reporte a las 10:00 hs para actualizar la situación.


Temas

Chile

Neuquén

Pino Hachado

Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial sobre el estado de transitabilidad en los Pasos Fronterizos. De esta manera confirmó que Pino Hachado permanecerá cerrado durante las primeras horas de esta martes debido a las condiciones climáticas que afectan a la zona cordillerana. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén