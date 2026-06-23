Cierre temporal de Pino Hachado por «hielo y nieve»: el estado de los pasos a Chile este martes 23 de junio

Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial sobre el estado de transitabilidad en los Pasos Fronterizos. De esta manera confirmó que Pino Hachado permanecerá cerrado durante las primeras horas de esta martes debido a las condiciones climáticas que afectan a la zona cordillerana.

Cierre temporal de Pino Hachado

Según el reporte oficial de las 08:05, la ruta se encuentra totalmente intransitable debido a la acumulación de nieve y la presencia de hielo en la calzada.

Además se detalló que hay presencia de viento, el cielo está nublado, hay zonas con animales sueltos y en el kilómetro 48 hay riesgos de posible caída de piedras.

Se espera un nuevo reporte a las 10:00 hs para actualizar la situación.