Unas 235.000 personas en condiciones de votar para el último trimestre del año integran el padrón capitalino, lo que ya puso en marcha el armado de listas para las elecciones de medio término de la ciudad. De 18 concejales, nueve terminan su mandato en diciembre.



Las elecciones de medio término están en carpeta para octubre, aunque resta que el intendente Mariano Gaido (en único que define cuándo) ponga en agenda pública la elección municipal. Sin embargo, el jefe comunal asegura que no está en agenda el tema debido al impacto de la segunda ola de coronavirus.



En privado, se indica que están enlistadas en la segunda o tercera semana de octubre: entre las PASO y la renovación del Congreso Nacional en noviembre.



El jefe comunal adelantó que si el Deliberante aprueba la propuesta de enmienda de la Carta Orgánica Municipal (COM), ambas elecciones serán el mismo día: el referéndum por el SI o NO a la modificación de la COM y la votación de las nuevas autoridades legislativas.



El bloque que pondrá más bancas en juego es el de Juntos por el Cambio: cuatro de las seis bancas actuales terminan mandato, tres de las cuales son de la UCR. El radicalismo ya definió en internas que la concejal Rocío Casamayor irá por la reelección y la acompañará el presidente del comité provincia, Juan Peláez.



Según el presidente del PRO, Marcelo Bermúdez, el partido prepara el aporte de sus candidatos para ésta alianza (integrada por el PRO, UCR, ARI, NCN y SomosNeuquén) porque el concejal Mario Lara, que finaliza en diciembre, no irá por la reelección.

No me presento a la reelección, elegimos que fuera Pablo Cervi por la UCR a la nacional; y Rocío Casamayor y Juan Peláez al Concejo”. Jorgelina González, concejala (UCR) que finaliza mandato en diciembre.



La otra bancada mayoritaria es el MPN, que irá con una lista de los candidatos que designará Gaido, según confirmó (sin fisuras) tanto el sector Azul como los que no militan en el gutierrismo. Desde el Frente de Todos, el concejal Marcelo Zúñiga -que finaliza en diciembre- explicó que la segunda ola de contagios por coronavirus puso freno a los cónclaves partidarios organizados para esta semana.



“Vamos a poner en consideración el trabajo en marcha, conformaremos la mesa política, la plataforma y los mecanismos de participación del Frente en las eventuales candidaturas”.



Cecilia Maletti, que tiene mandato hasta 2023, dijo que Libres del Sur irá en busca de una segunda banca. “A principios de año decidimos que Mercedes (Lamarca) sea nuestra candidata y obviamente siempre estamos abiertos” a las posibles alianzas, destacó.

Los anotados para la lista que cerrará Gaido

El intendente MarianoGaido ya informó que irá con una lista propia; en tanto otra lista, con las alianzas políticas que son parte de su gobierno, también disputará espacios para el oficialismo.



El MPN pondrá en juego tres de las cinco bancas que tiene en el Deliberante. Hay ediles del MPN y de los aliados que buscarán la reelección, pero como la lista la definirá Gaido y aún resta conocer si los concejales que asumirán en diciembre tendrán mandato de 2 ó de 4 años (depende si se aprueba la modificación de la Carta Orgánica) no se blanquearon nombres.



Demostramos que el método de rotación de bancas es una conquista del Frente de Izquierda, donde somos tribuna de lucha en el Concejo”. Natalia Hormazábal, concejala del FIT.

UNE salió abiertamente a militar la enmienda de la COM y luego le puso nombre a la candidatura para la lista que nucleará aliados de la gestión: Emmanuel Gugliardo.



“La enmienda es un intento de captar los votos de los ex Cambiemos con la excusa de que quiere recortar los gastos en la política, si fuera así, el MPN no hubiera lanzado una candidatura (por Claudio Domínguez), en claro despilfarro de recursos públicos”, sostuvo Marcelo Zúñiga (FdT).

El bloque de Juntos por el Cambio mantiene diferencias en su interior y también debe renovar bancas el Concejo.

El FdT quiere validar y sumar otra banca

“El Frente de Todos pone en juego esta banca y lo que hemos discutido es redoblar el trabajo desde el Concejo y en el territorio para renovar y ampliar la base de representación”, aseguró Marcelo Zúñiga, el concejal del FdT con vencimiento de mandato en diciembre.



Renovó el pedido público al intendente para que haga la elección municipal junto con la nacional para minimizar contagios porcoronavirus. Y por considerar que se ahorrará más de $100 millones.

Además pidieron que la elección se haga con boleta de papel. “Venimos manteniendo una dinámica de trabajo con el Frente de Todos, con el PJ, con concejales y referentes de los partidos que integran el Frente. La segunda ola con contagios y restricciones, ha frenado la agenda que traíamos”, sostuvo al ser consultado si irá por la reelección.

UNE y Libres del Sur piden cancha en el Deliberante

La banca de Libres del Sur, que Cecilia Maletti ocupará hasta el 2023, no estará en disputa en esta elección de medio término que se llevará a cabo en el último trimestre del año.



Y desde marzo el agrupamiento político definió disputar un nuevo espacio en la próxima elección de concejales “abiertos a confluir” con otras fuerzas, de la mano de la candidata de la agrupación Mercedes Lamarca. Los que perdieron dos bancas y buscan volver de la mano del oficialismo comunal, es UNE.



Hubo versiones de que participarían con lista propia para buscar un ingreso en el Concejo a partir de diciembre de 2021, pero el candidato oficial Emmanuel Guagliardo, aseguró que “en esta elección de medio término, tenemos que expresar lo que somos como Neuquén Puede Más”.



Agregó que el espacio conjunto con otras fuerzas que hoy forman parte el gabinete del MPN en la capital, “se aprontó a construir una alternativa frente al descalabro que dejó el gobierno macrista en la ciudad, en plena sintonía con la política de gobierno nacional”, dijo.