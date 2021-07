Se retiró Pedro Franco: ''Abrazar a mis hijos después del partido no tiene precio''

El base de Deportivo Viedma dejó el básquet profesional luego de finalizar la temporada con su equipo. Más allá del resultado deportivo, el jugador agradeció el afecto recibido luego de anunciar que no jugará más en el alto nivel.

''Ya lo venía pensando hacía tiempo. La decisión estaba tomada tranquilamente. Lo soñaba de otra manera y tengo algo de tristeza por la derrota. Duele terminar la temporada así, pero igualmente estoy muy agradecido'', declaró.

El abrazo con su familia luego del final del partido en el polideportivo Ángel Cayetano Arias fue muy significativo. ''Mi señora y mis hijos son mi banca siempre y me hacen saber que quedan muchas cosas por delante. Es difícil pero voy acomodándome de a poquito. Fue lindo terminar mi carrera jugando en casa, más allá de esta pandemia horrible. Mis hijos se acercaron apenas terminó el partido y son cosas que no tienen precio'', agregó.

Dueño de un talento único, el base armador de juego ostenta una extensa carrera en las principales categorías del básquet nacional. Consultado sobre su mejor momento, Pedro mencionó ''un año en Estudiantes de Bahía fue el mejor jugando en la Liga Nacional. Imposible de olvidar con muchísimos recuerdos. El ascenso en Sionista de Paraná a la Liga. La Liga de Las Américas, Puerto Rico, jugar contra tipos que pasaron por la NBA. Son todas cosas que me hacen muy bien''.

Su carrera incluye Central Entrerriano (donde también ascendió a la Liga en 2003), El Nacional Monte Hermoso (2003/04), Sionista (2005/06), Estudiantes de Bahía Blanca y Gimnasia en los años siguientes, en Unión Progresista (2013/14), Unión de Santa Fe (2014/15) y Viedma (2015/2021).

''Fue una vida adentro de una cancha de básquet. Seguramente siga jugando el torneo de acá, pero ya no como profesional. Me crie con una pelota, soñando con llegar a jugar la Liga Nacional y pasan las horas y los recuerdos y mensajes de la gente son caricias al alma. Memorias de momentos hermosos vividos'', contó.

Franco se ganó el respeto de propios y extraños. ''Estoy orgulloso de la carrera que hice y las palabras de la gente hacen que el balance sea muy positivo. Me saludaron ex compañeros y también rivales, que nunca me hubiera imaginado'', agregó.

Sobre la temporada del Depo Viedma, en la que anoche quedó eliminado en semis de Conferencia ante Quilmes de Mar del Plata, el jugador hizo su balance. ''Podría haber sido mejor por el resultado, pero agradezco estar acá. El Depo Viedma es un equipo nuevo y si bien no nací acá, voy a estar agradecido eternamente por estos años''.

En ese sentido, Pedro opinó que el club fue creciendo muchísimo en estos años y se afianzó. ''En el día a día se nota. Estamos en un país donde siempre queremos ganar, pero el deporte es así. El básquet es táctico, de detalles. Ayer por una décima de segundo no pudimos ganar. El nivel profesional es muy parejo''.

De cara a lo que viene, piensa en seguir ligado al básquet y de hecho está haciendo el curso de entrenador para ejercer en algún momento. Sobre lo inmediato, contó: ''hablé con el presidente (Fernando Casadei) para seguir ligado al club y cuando pase la bronca del resultado seguramente tengamos una charla porque tenemos una relación espectacular''.

Así lo despidió el club de la capital rionegrina en las redes sociales.