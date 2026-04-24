El Gobierno respondió al Reino Unido y reafirmó la soberanía argentina sobre las Malvinas

El Gobierno nacional salió al cruce del Reino Unido tras recientes declaraciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas y ratificó su posición histórica. El canciller Pablo Quirno afirmó que la Argentina mantiene “sus derechos soberanos” sobre el archipiélago.

“La ocupación de 1833 fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época”, sostuvo el funcionario, y remarcó que ese hecho dio inicio a una situación colonial que, según la postura argentina, continúa vigente. El pronunciamiento se dio luego de que trascendiera un respaldo de Estados Unidos al reclamo argentino, lo que generó una reacción británica. En ese marco, el presidente Javier Milei reforzó el mensaje: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Quirno también recordó que la Organización de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía mediante la Resolución 2065 e instó a resolverla por la vía diplomática, posición respaldada por organismos como la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur.

En el comunicado, el Gobierno rechazó además la invocación británica del principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, al considerar que no aplica en este caso, y cuestionó la validez del referéndum realizado en 2013. A su vez, denunció como ilegales las actividades de exploración de recursos naturales en la zona, apuntando a empresas como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

Finalmente, la Argentina reiteró su disposición a retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido para alcanzar una solución pacífica y definitiva al conflicto.