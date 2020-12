Se teme un rebrote de coronavirus y la llegada de las vacunas se complica

La preocupación por un rebrote del coronavirus se hizo evidente en los últimos días y el ministro Ginés González García ayer lo puso en palabras. “No lo puedo descartar, pero queremos que no lo sea. Tenemos que hacer lo posible para que no lo sea”, resaltó el ministro de Salud.

Esta situación compleja sumo otro ingrediente ante la perspectiva de que se complique la llegada de al menos dos de las vacunas que el gobierno nacional tiene pensado adquirir. La rusa Sputnik V enfrenta problemas de logística de traslado, reconocidos ayer por González García. Con el laboratorio norteamericano Pfizer la negociación está empantanada ya que desde la empresa pidieron "condiciones inaceptables", según las propias palabras del funcionario de Salud.

Así las cosas, el gobierno nacional había advertido ayer que el descenso de casos de coronavirus está “tendiendo a estabilizarse” en “las últimas semanas”, y no descartó que se trate de un rebrote.



Tras el asueto por el eclipse solar en Río Negro, el reporte provincial del martes indicó que hubo 311 contagiados y seis muertos, números que vuelven al nivel de la semana pasada, donde hubo tres días con alrededor de 300 infectados. La mayor cantidad de nuevos casos que altas, impactó ayer en el aumento de casos activos.



En Neuquén también subieron los casos activos, ya que hubo 281 contagios y 195 personas curadas.

Al referirse a un rebrote, González García afirmó que lo que quieren es que “no pase, y si pasa que sea lo más tarde posible y lo más atenuado posible”.



“Mientras más tarde sea, más gente vamos a tener vacunada, con lo cual cierra por todos lados”, agregó el ministro de la Nación durante la conferencia que brindó junto a sus pares de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y de la Ciudad, Fernán Quirós.

En la Ciudad en los los últimos 7 o 10 días dejó de descender la curva de contagios. Es necesario bajar el piso de 300 casos que se registran diariamente. Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.



En ese marco, el funcionario nacional advirtió que “se ha flexibilizado bastante la conducta” de la ciudadanía frente a la pandemia del coronavirus, por lo que pidió “extremar los cuidados” frente a las fiestas de fin de año y las vacaciones. “Si bien auspiciosamente hemos visto un descenso muy importante de todo el país en las últimas semanas, notamos que desde hace unos días está tendiendo a estabilizarse ese descenso”, subrayó.



En esa línea, el ministro de Salud de la Nación destacó: “Cuidado, miremos un poco más. Usemos esta información para tomar las decisiones ahora y no después. Veníamos bajando muy bien, muy contentos, pero hace dos semanas que estamos en donde esa tendencia se aplanó”.



“Todos esperaban que el rebrote iba a ser a fines de febrero o marzo, la segunda ola después de las vacaciones, y yo estoy contando hechos, no estoy diciendo opiniones”, enfatizó



En otro tramo del anuncio, el ministro nacional aseguró que “no” quieren “perder lo ganado”, y precisó: “Se ha flexibilizado bastante la conducta y se ha dejado de cumplir el uso del barbijo, la distancia, las reuniones sociales. Sigue habiendo circulación comunitaria y si aumentamos la circulación, va a incrementarse la cantidad de contagios”.

A la hora de hablar de las vacunas, Ginés González García reconoció que las negociaciones con la farmacéutica Pfizer para obtener su vacuna contra el coronavirus Covid-19 se complicaron y acusó a la empresa de poner “condiciones inaceptables”.



El titular del área de Salud tampoco pudo confirmar que se recibirá un primer lote de 300 mil vacunas rusas Sputnik V en el mes de diciembre, como había anunciado Alberto Fernández.

El ministro, dio una conferencia de prensa en Casa Rosada, tras participar de una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto a su par porteño Fernán Quirós, y bonaerense, Daniel Gollán.

La demora

Ante la consulta de la demora por la firma del convenio con Pfizer, González García, detalló: “Tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer, pero lo que no tengo que dejar de decir es que fue de las primeras instituciones con las que comenzamos las negociaciones. Fue la primera que el presidente recibió cuando anunció que haría el estudio de Fase 3 en la Argentina”, indicó el funcionario de Salud.



“Se hizo en una institución del Estado, como es el hospital Militar. Todo eso, más allá de las dificultades que todo el mundo sabe que tiene esa vacuna. Los -70 grados. Inclusive hemos buscado adecuar la logística para lugares que pudieran tener esa vacuna a esa temperatura”, señaló Ginés.



“Yo hablaba de que íbamos a tener algunas vacunas en diciembre. Era la vacuna de Pfizer, para diciembre, enero y febrero. Después de febrero teníamos acceso a otras vacunas más fáciles operativamente, es muy difícil hacer una vacunación masiva con una vacuna de esas características (refrigeración). Aun así aceptamos que fuera febrero, pero si bien hay un pedido concreto de parte del gobierno argentino de concretar las negociaciones, la negociación no está cerrada”, contó el ministro.



En tanto, reveló: “Mis temores son que la producción se les cayó a la mitad de lo que tenían como hipótesis productiva; no quiero pensar mal, pero no quiero que no correspondan con la actitud que tuvo el Gobierno argentino. La esperanza la sigo teniendo de que podamos contar con esa vacuna”.