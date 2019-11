Cruz del Sur fue una máquina el domingo. Venció por 5 a 0 a Dina Huapi y logró acceder a una nueva final. Esta vez, el equipo cruzado irá por el bicampeonato de la Copa Bariloche.

Es el campeón vigente y enfrentará a Chicago, que derrotó por penales a Puerto Moreno.

El técnico del Torito, Lisaldo Tarifeño, explicó la alegría que vive el plantel porque consiguió el pase a su primera final. “Estamos haciendo historia”, afirmó.

Pero tiene los pies sobre la tierra. Explicó que tiene un equipo muy joven. “Nos fuimos armando y acomodando en el desarrollo del torneo”, comentó. Dijo que falta mucho trabajo porque quedan cosas “por corregir”.

“Nosotros sabemos que llegamos de punto”, admitió ayer el técnico de Chicago, pero la ilusión de gritar campeón no se la quita nadie a los jugadores. “Sabemos que será difícil, pero no imposible”, sostuvo. “Dentro de la cancha somos once contra once”, aclaró.

La final de la Copa Bariloche se jugará el 21 de diciembre, en el estado municipal.

Tarifeño admitió que Cruz del Sur es un equipo consolidado, “con años de rodaje y jugadores con roce”, que tienen torneos regionales. Sin embargo, el plantel de Chicago se tiene confianza para pelear la final.

Explicó que ahora es necesario cambiar el chip porque deben concentrarse en el torneo clausura de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba)en el que tienen posibilidades de avanzar a semifinales.

El domingo enfrentarán a Dina Huapi. Enfatizó que meterse entre los cuatro semifinalistas para el club sería otro objetivo histórico.

Contó que incorporaron tres refuerzos estos días que poco a poco se van acoplando al equipo.

Tarifeño recordó que Chicago en la fase de grupos de la Copa Bariloche clasificó en el primer lugar. Jugó contra Deportivo Junior y Arco Iris, en cuartos de final enfrentó a Alas Argentinas y ganaron por penales.

Esa jornada, el arquero de Chicago, Víctor Luna, se convirtió en héroe: atajó 4 penales y pasaron a la final. Por eso, Tarifeño contó que cuando lograron el empate en el partido del domingo frente a Puerto Moreno, apostaron por llegar a los penales, porque confiaban en su arquero. Y Luna cumplió.

Para Cruz del Sur será otra final. Además, el equipo que Pablo Canavari dirige ya está clasificado para las semifinales del torneo clausura de la Lifuba.

Canavari destacó ayer el juego que sus jugadores desplegaron el domingo cuando le ganaron 5 a 0 a Dina Huapi. Reconoció estar sorprendido por la diferencia, porque Dina Huapi “viene haciendo buena campaña”. “Nadie podía prever que el partido terminara así”; afirmó.

Recordó que a los 8 minutos, Cruz del Sur ganaba 2 a 0. “Esa ventaja tan rápida hizo que el rival no entendiera lo que estaba pasando”, comentó.

"Supimos aprovechar los momentos justos”, sostuvo el técnico cruzado.

Por eso, felicitó a sus jugadores “por el nivel de juego” que mostraron el domingo “y ojalá que lo podamos mantener”.

Canavari aseveró que el equipo quiere ir por el tricampeonato en el torneo local. Dijo que este año ha sido exitoso en cuanto a los logros deportivos.

“Sabemos que la mayoría quiere que tropecemos o que demos un paso en falso”, comentó. Y recalcó que el plantel es consciente de que “no existen los equipos invencibles”.

Destacó el aporte del interminable goleador Leopoldo Cisneros, que hizo el domingo los 5 goles cruzados.

Consideró que Cisneros está en los últimos años de su carrera como futbolista, pero tiene el tiempo y la dedicación para seguir adelante. Y valoró la experiencia del goleador para correr y ubicarse dentro de la cancha.