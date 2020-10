Senador brasileño escondió dinero en su ropa interior durante un allanamiento

Chico Rodrígues, senador de Brasil que ocultó dinero en su ropa interior durante un operativo.

Un senador brasileño intentó esconder dinero en efectivo dentro de su calzoncillo durante una operación policial que investiga el desvío de recursos públicos destinados a combatir el nuevo coronavirus en el norte del país, informó este jueves la prensa local.

Chico Rodrigues, uno de los articuladores políticos del gobierno de Jair Bolsonaro en el Senado Federal, fue objeto de un allanamiento en su casa de Boa Vista, capital del estado de Roraima (norte), al que representa.



La Policía Federal (PF) halló unos 30.000 reales en efectivo (unos USD 5.300 al cambio actual), y una parte de los billetes habría sido encontrada dentro de su ropa interior, incluso "entre sus nalgas", reportaron los principales periódicos brasileños, entre ellos O Globo, Folha de S. Paulo y Estadao, citando fuentes involucradas en la investigación.

La información fue divulgada en primer lugar por la revista Crusoé, y confirmada luego por los demás medios.



La Policía Federal se limitó a decir que la operación buscaba desarticular un "posible esquema criminal de desvío de recursos públicos" destinados a combatir la pandemia en el estado de Roraima.

La policía "cumplió su parte al hacer allanamientos en una investigación en la que aparezco citado", reconoció en un comunicado Rodrigues, que no hizo mención al lugar en que fueron hallados los billetes.



"Pero mi hogar fue invadido solamente por haber hecho mi trabajo como legislador, trayendo recursos [federales] al sistema de salud del estado para combatir el covid-19", indicó el senador, que afirma tener un "pasado limpio" y confiar en la justicia para aclarar lo ocurrido.



El presidente Bolsonaro intentó desvincular a su gobierno del episodio.

"Parte de la prensa me está acusando de ser amigo [de Rodrigues], dicen que lo coloqué como uno de los vicelíderes [del gobierno en el Senado] y que por eso no combato la corrupción", se quejó Bolsonaro ante seguidores frente al Palacio da Alvorada, residencia oficial en Brasilia.

"Esa operación [policial] es un ejemplo típico de que en mi gobierno no hay corrupción, de que combatimos la corrupción no importa de quién se trate", añadió.



Bolsonaro, que resultó electo en 2018 con un fuerte discurso anticorrupción, ha enfrentado varios escándalos desde el inicio de su mandato, entre ellos una investigación contra uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, por supuesto desvío de recursos cuando era legislador en Rio de Janeiro.

El propio presidente es investigado tras acusaciones de su exministro de Justicia, el exjuez Sergio Moro, de que intentó interferir en pesquisas de la Policía Federal para blindar a sus aliados y familiares, algo que Bolsonaro niega.

Agencia AFP